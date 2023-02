Sarina Wiegman, la reina del mundo: recibió su tercer The Best

El día de premiación con la Gala The Best que reconoce a las mejores jugadoras y jugadores, entrenadores y entrenadoras del año, dejó grandes resultados en especial para el fútbol femenino con una noche en París, Francia para la memoria para la selección de Inglaterra en el balompié jugado por mujeres. Primero, fue Mary Earps que alzó el primer galardón para una guardameta inglesa en la historia de esta entrega de premios.



Después de Mary Earps, que alzó el reconocimiento tras defender los colores blancos del combinado nacional en la Eurocopa, llegó el turno para la mejor directora del mundo y no era coincidencia que la FIFA le entregara el premio a la que lideró el proyecto de una selección campeona de Europa como lo fue Inglaterra con Sarina Wiegman al mando.

Sarina Wiegman tuvo que luchar con grandes candidatas en este premio. Una de ellas, Pia Sundhage, la directora técnica de Suecia que alcanzó el trofeo de la Copa América Femenina en Colombia, y nada más ni nada menos que con Brasil. Sumado a Pia, también estaba nominada Sonia Bompastor, la exjugadora de Francia que en sus primeros pinitos como estratega logró alzar la Champions League con el Olympique de Lyon en el 2022.



Sin embargo, el premio no podía quedar en manos de otra persona que no fuera Sarina Wiegman. Sarina es la reina de este premio de mejor directora técnica en los premios The Best. Pues, es la terca ocasión en la que la neerlandesa se queda con el premio. En 2017 lo ganó después de ganar la Eurocopa con los Países Bajos y en el 2020 volvió a ganar el reconocimiento, esta vez comandando a Inglaterra. Nuevamente, por tercera ocasión Wiegman ganó el premio tras quedar campeona en la competencia europea de selecciones con las inglesas.