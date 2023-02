¿Faltaba algún jugador? El mejor XI del mundo en los Premios The Best

¿Faltaba alguien más? La FIFPRO escogió el mejor equipo del año 2022 con grandes jugadores en medio de una alineación de gala en los Premios The Best comandado por un arquero que no ganó el reconocimiento al mejor arquero del mundo perdiendo con Emiliano Martínez, pero eso no fue impedimento para decir presente en el mejor onceno del mundo para este 2022.



Con varias ausencias de los jugadores del Real Madrid y del Manchester City como Thibaut Courtois, Luka Modric y Karim Benzema, además de la ausencia de Kevin De Bruyne y Erling Haaland, seis hombres estuvieron en la gala en París para ser homenajeados en una alineación de ensueño que cualquier arquero se moriría por dirigir.

A medida que iban sonando los nombres de los jugadores elegidos por la FIFPRO en una alineación más que prestigiosa, se iban animando cada vez más los espectadores por oír la delantera que seguramente iba a comandar Lionel Andrés Messi Cuccittini al lado, su compañero de equipo Kylian Mbappé y Karim Benzema, que infortunadamente se perdió el Mundial. ¿Faltaba alguna ficha más? Pues fue curioso pese al excelente momento de Erling Haaland que no apareciera el nombre de Robert Lewandowski en la nómina ideal.



Así las cosas, en la portería, apareció el guardameta del Real Madrid y de la selección de Bélgica que no tuvo el Mundial deseado como lo fue Thibaut Courtois. De ahí en más jugadores del Real Madrid aparecieron y del Manchester City al igual que el Paris Saint-Germain que fueron los clubes más laureados. Una defensa compuesta por Achraf Hakimi, Virgil Van Dijk y Joao Cancelo. Un mediocampo compuesto por Kevin De Bruyne, Casemiro y Luka Modric, y una delantera para el recuerdo con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Karim Benzema.