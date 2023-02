Lionel Scaloni, del anonimato al The Best: mejor entrenador del mundo

Lionel Scaloni es el mejor entrenador del mundo. Ni el más optimista argentino, ni él mismo lo hubiera apostado.

El DT que llegó por encargo, casi que a apagar un incendio tras la salida de Jorge Sampaoli, se quedó a fuerza e trabajo y resultado y acabó logrando lo que parecía un sueño esquivo para su país: la tercera corona mundial.



Lionel Scaloni escuchó su nombre en la gala de entrega de los Premios The Best y, con su corbata celeste, subió al escenario, saludando antes a su familia, a Dibu Martínez y a Lionel Messi, obviamente.



"Agradecer a los 26 que nos llevaron a la gloria, al presidente de la AFA por permitirme dirigir a este equipo", empezó diciendo, al tiempo que mencionó a cada uno de los miembros de su cuerpo técnico, "más que eso son amigos, eternamente agradecido".



Después, simplemente dio paso a su país: "No hay nada más lindo que ver feliz a tu gente a tu país, ver a la gente en las calles no tiene precio, hemos y han jugado ellos para ellos, estamos eternamente agradecidos

A mi familia, mis hijos mi esposa, a mis padres y hermanos empujando en mi pueblo, gracias a ellos porque han hecho lo que soy, a nuestro país"; concluyó.