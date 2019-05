Prueba defensiva para Colombia en el Mundial Sub-20 contra Senegal

La Selección Colombia tuvo una muy buena presentación en su primera salida del Mundial Sub-20 y este domingo deberá enfrentar con la misma enjundia a Senegal, por la segunda fecha de la fase de grupos.



El conjunto africano también tuvo un buen juego en la primera jornada de este campeonato y venció 3-0 a Tahití con Amadou Sagna como la gran estrella. Él es el hombre a tener como referencia en el juego de este domingo.



Precisamente fue la zona defensiva de Colombia la que menos pasó problemas contra Polonia por lo que en este juego sí deberán mantener el mismo ritmo que tuvieron en el Suramericano. Anderson Arroyo y Brayan Vera, los laterales y destacados del primer juego por su fase ofensiva, deberán estar más aplicados en defensa para no ceder terreno.



En Colombia hay tranquilidad tras el buen trabajo hecho contra Polonia y por eso no se planean cambios en la alineación titular en la que se destacó Luis Sinisterra por su entrega en el costado derecho e Iván Angulo con su desequilibrio por el costado derecho.



Este juego se disputará una vez más en el estadio Widzew Lodz a las 11:00 a.m. y con un triunfo Colombia acercaría su clasificación a la siguiente fase del torneo, aunque aún no la aseguraría.



Alineación probable: Kevin Mier; Anderson Arroyo, Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Brayan Vera; Andrés Perea, Andrés Balanta, Jaime Alvarado; Iván Angulo, Luis Sinisterra; Juan Camilo Hernández.

D.T.: Arturo Reyes.



Hora: 11:00 a.m.



TV: DirecTV 610, Caracol, RCN.