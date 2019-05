Luis Sinisterra, el inicio del cambio en ataque de la Selección Sub-20

Luis Sinisterra fue uno de los mejores jugadores en la victoria de la Selección Colombia contra Polonia en el arranque del Mundial de Polonia. Este futbolista caucano juega en el Feyenoord del fútbol holandés y ha destacado por su gran despliegue físico en la cancha.

Sinisterra nació el 17 de junio de 1999 en Santander de Quilichao, el delantero hizo sus procesos juveniles en Once Caldas. El futbolista debutó en el año 2016 y en ese año solamente pudo jugar 2 encuentros.



En 2017 empezó a ganarse un lugar en el conjunto de Manizales, 26 partidos entre Liga y Copa determinaron el aumento de su importancia con Once Caldas. Dos goles en dicho año no fueron un buen número, sin embargo, su aporte dentro de la cancha empezó a marcar diferencia y a despertar intereses de clubes en Europa.



Para el año 2018, Sinisterra jugó el primer semestre del año en Once Caldas, disputando 19 partidos y marcando 4 goles. Sus grandes condiciones le dieron la vitrina para dar el salto al viejo continente. Feyenoord de Rotterdam adquirió los derechos deportivos del jugador por tres años.



En su primer temporada con el club holandés, el delantero ha rotado sus presencias entre el equipo sub-20 y el plantel profesional, en el que jugó 11 partidos en el año y no pudo anotar goles.

Velocidad y despliegue físico su carta de presentación

Luis Sinisterra tiene varias cualidades que pudo demostrar en el primer partido contra Polonia. La velocidad y desequilibrio por ambas bandas fueron una constante, a esto se le suma el trabajo defensivo que realizó en apoyo de los laterales del equipo.



El delantero puede jugar por ambas bandas, su perfil natural es el derecho y con este pudo demostrar su capacidad para regatear en espacios cortos y realizar movimientos en velocidad que le permiten marcar un desequilibrio importante en el campo de juego.



Las diagonales de afuera hacia adentro de la cancha son una tendencia que el jugador aporta en su juego, marcar líneas de pase y creación de espacios permiten que el jugador sea difícil de marcar y ser peligroso para la defensa rival.



El despliegue físico y la ayuda en defensa son las condiciones que el fútbol europeo le han aportado, ya que en el partido contra Polonia se pudo ver como el jugador entregó sacrificio en ambos sectores de la cancha.



Por último, la capacidad individual en el uno contra uno son peligrosas y aportan vitalidad al equipo en el que se encuentre. Luis Sinisterra entregó el primer paso del cambio de la Selección Colombia en el Mundial de Polonia.