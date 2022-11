¿La amistad a un lado? Neymar advierte a Lionel Messi para el Mundial

Para nadie es un secreto que los Mundiales y cuando hay ‘rivalidades’ entre equipos o selecciones, la amistad queda en un segundo plano. Cualquier jugador quiere es ganar y construir una historia llena de éxitos y triunfos, y así es como la viven tanto Neymar como Lionel Andrés Messi.

Compañeros en el FC Barcelona hace algunos años y ahora el destino los unió de nueva cuenta en el Paris Saint-Germain. Son mejores amigos y consolidan un gran tridente con Kylian Mbappé, pero en la Copa del Mundo es a otro precio, y se sacan chispas. Además, como si fuera poco, tanto Brasil como Argentina son dos combinados nacionales favoritos para ganarse el título mundialista.



Del compañerismo, a ser enemigos en una justa deportiva. Lionel Messi ya quedó advertido por Neymar de lo que sucederá en el Mundial de Catar si se llegan a encontrar ambos jugadores en un posible partido entre Brasil y Argentina. Messi le ganó la última vez que se enfrentaron en un certamen buscando títulos, pues en la Copa América del 2021, un solitario tanto de Ángel Di María fue suficiente para que Messi alzara su primer trofeo con el combinado nacional de mayores.



Neymar no quiere quedarse sin nada, y busca aguar el último Mundial de Lionel Andrés Messi. Por su parte, el rosarino quiere despedirse de la albiceleste en su quinta Copa del Mundo con la alegría. Se le escapó en el 2014 contra Alemania, y en su cabeza solo está ganar.



Durante el Mundial, hay dos maneras para que Argentina se enfrente a Brasil. La primera, en semifinales en caso de que ambos sean primeros en sus grupos, o en la final, que tal vez es la deseada para muchos que ven a brasileños y argentinos como los máximos candidatos a llevarse el trofeo. El cruce entre Neymar y Lionel Messi se ha llevado en las últimas semanas desde Paris Saint-Germain con burlas y risas.



En conversación con The Telegraph, Neymar mencionó, “hablamos con Messi muy poco del Mundial, pero a veces conservamos de un cruce Brasil-Argentina en la semifinal o la final. Yo le digo voy a ser campeón y le voy a ganar y nos reímos”. A su vez, dejó la curiosidad con su compañero a un lado y referenció lo que es jugar una Copa del Mundo, “el Mundial es una caja de sorpresas. Hay selecciones que no están como favoritas, pero que acaban llegando muy lejos. Considero que los favoritos son Argentina, Alemania, España y Francia. Esos cuatro y Brasil están en plena capacidad de llegar a la final”. Además, sentenció que se siente bien físicamente y está feliz del buen momento que vive en la capital francesa.