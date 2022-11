Sin Messi y varias fichas claves de Scaloni: novedades en Argentina

La Selección Argentina efectuó su segunda sesión preparatoria en Doha, con solo un cuarto de hora a la vista de la prensa y el resto a puerta cerrada, sin la presencia de Leo Messi, que permaneció en el interior de las instalaciones de la Universidad de Doha junto a otros seis componentes del plantel de Lionel Scaloni.

Siete jugadores de peso en la expedición de Argentina en Qatar se perdieron la práctica de este viernes. Además de Messi, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Lisandro Martínez y Juan Foyth no saltaron al césped del recinto para iniciar la jornada preparatoria. Se quedaron al margen.



El resto de componentes del cuadro albiceleste, a la espera de la llegada de Ángel Correa y Thiago Almada, citados a última hora para cubrir las bajas de Nico González y Joaquín Correa y que están camino de Catar, se ejercitó en el terreno de juego.



Sin embargo, tomaron parte en el entrenamiento los cuatro jugadores que estaban en duda al arrastrar diversas molestias.



Pero se ejercitaron con normalidad tanto Marcos Acuña, dañado con una pubalgia, el meta Cristian Romero, que se lesionó en agosto pasado en la pierna derecha y que no ha terminado de estar al máximo nivel, Paulo Dybala, que ha vuelto hace poco a los terrenos de juego después de una larga lesión y Lautaro Martínez, que estaba afectado de una sobrecarga muscular. Los cuatro saltaron al campo y en los minutos de puertas abiertas se ejercitaron con normalidad.



Los guardametas realizaron ejercicios específicos al otro lado del terreno de juego mientras los futbolistas de campo, los catorce disponibles para Scaloni, efectuaron ejercicios de estiramiento y después rondos con balón antes de iniciar una parte más táctica ya a puerta cerrada.



Argentina no hará más movimientos en su plantel y con la llegada de Ángel Correa y Thiago Almada la plantilla de Scaloni será la definitiva para el Mundial de Qatar 2022.



Las bajas de Joaquín Correa y de Nico González han sido, por tanto, las últimas para la Selección de Argentina y el seleccionador ya podrá preparar la puesta en escena del equipo albiceleste con los futbolistas definitivos en su relación.



Argentina volverá a entrenarse este sábado, a la misma hora, en la Universidad de Doha. Scaloni ya podrá contar con Ángel Correa y Almada, que llegarán a Catar en las próximas horas.



El combinado argentino apura su puesta a punto para el arranque en el Campeonato del Mundo. Argentina debutará el próximo martes, ante Arabia Saudí, en un grupo que completan México y Polonia.



EFE