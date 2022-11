¿Mufa a Argentina y Brasil? Luis Enrique y sus favoritos en Catar

Luis Enrique sorprendió en la conferencia de prensa donde reveló los 26 convocados a Catar 2022. En el acto, reveló que estaría como streamer, contando detalles, compartiendo con los aficionados, desde lo digital. La relación del estratega con la prensa no ha sido la mejor, quedó claro ante las preguntas de los periodistas españoles.

Prendió Twich y llegó un sinfín de personas a conectarse, preguntándole por lo que será el Mundial. No faltó el cuestionamiento sobre los favoritos, ante esto, reveló a los dos, que, a su gusto, son intocables, pese a que sonó a tirar responsabilidad a los sudamericanos “Brasil y Argentina no hay nadie en el mundo que los elimine. A partir de ahí los de siempre: Francia, que es la actual campeona, Alemania, que no hay nadie en el mundo cabal que pueda decir que no son favoritos. España, Inglaterra y me atrevería a decir Países Bajos como sorpresa”.





Se le consultó por quién desearía que se lleve la Copa, si los ibéricos no logran llegar a la final en diciembre “Si no gana España, me gustaría que ganara Argentina. Porque un jugador de la talla de Leo Messi, sería hasta injusto que se retirara sin ganar el Mundial. Aunque podría jugar otro. Va a ser su quinto, podría ser el sexto. Por capacidad física y ambición, yo creo que no hay que descartarlo”.



España debutará en Catar 2022 contra Costa Rica, el próximo 23 de noviembre,