Uruguay, a meditar sus convocados: preocupación máxima por una recaída

La que se le puede armar a Uruguay no tiene nombre. Seguramente Diego Alonso ha sido alertado completamente de lo que ocurriría con el FC Barcelona si a Ronald Araújo lo devuelven a su club con una recaída en su lesión, y es que, tal vez el defensor central no estaba en las mejores condiciones para ser tenido en cuenta por el seleccionador charrúa para el prestigioso torneo a nivel de selecciones. Tal vez era mejor que tratara recuperarse en la sede deportiva del club blaugrana con las advertencias del cuerpo médico.

Sin duda alguna, ese departamento debe estar muy pendiente de Ronald Araújo para lo que vendrá en próximos días y meses para el zaguero que se ha consolidado como un referente en la parte de atrás del FC Barcelona. La seguridad, velocidad y lo férreo que es Araújo puede ser vital para las aspiraciones del club y para Diego Alonso que lo referencia como un líder en la zona defensiva de cara al Mundial de Catar 2022.



No obstante, incluirlo en la lista de convocados es nada más y nada menos que un riesgo que corren Diego Alonso y Xavi Hernández. Los médicos del FC Barcelona le sugirieron a Ronald Araújo que pasara por el quirófano, se sometió a una operación para acelerar su regreso y poder estar en el Mundial, pero su vuelta a los escenarios deportivos se dio con antelación a lo que esperaban.



Le dieron tres meses de baja, y va cumpliendo el segundo. Así las cosas, habrá que ver en qué nivel llega Ronald Araújo para ser ese líder y referente en la zona defensiva para Diego Alonso. El sueño de cualquier jugador es representar al país y qué mejor momento que en un Mundial. Araújo debe ser cuidadoso días antes del torneo y durante el certamen.



De acuerdo con el Diario AS; el Barcelona y Uruguay llegaron a un pacto para que no expongan a Ronald Araújo en la fase de grupos, cuidándolo de cara a la parte más importante del Mundial para que no caiga en una lesión mucho más fuerte. Pues aceleró su regreso y llegó antes de lo establecido. Los charrúas debutarán contra Corea del Sur, y parece que para ese enfrentamiento no llegará el central azulgrana. Se tiene meditado que juegue contra Portugal en el segundo partido de la fase de grupos.



Con base en ese pacto que el medio citado menciona, el Barcelona estaría dispuesto a reclamarle a la Federación Uruguaya de Fútbol por traicionar lo pactado. Afortunadamente, Ronald Araújo es consciente de su estado y ha dado partes de tranquilidad a su club señalando que no va a forzar su experiencia en el Mundial y que la fase de grupos la llevará con calma para estar de mejor forma en los octavos de final si es que Uruguay pasa de ronda.