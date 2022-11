Luis Fernando Suárez y un récord para la historia en los Mundiales

Costa Rica pasó la página del resultado bochornoso del 7-0 contra España y en la segunda jornada del Grupo E, los costarricenses lograron una victoria que quedará para la historia, en especial, para el propio Luis Fernando Suárez que recibió el golpe de todos los ticos y de otros exjugadores y representantes en el mundo pendientes del Mundial de Catar 2022.

El único tanto de Keysher Fuller a los 81 minutos fue suficiente para que Luis Fernando Suárez y Costa Rica celebraran el primer triunfo ante la sorpresiva Japón que en el debut había vencido a nada más ni nada menos que a la poderosa Alemania. Suárez dejó en alto el nombre de Colombia en el Mundial, pues ante la lamentable ausencia colombiana en la Copa del Mundo de Catar, si hay representantes, entre ellos, el estratega antioqueño.



Sin duda alguna, después del 7-0, Luis Fernando Suárez recibió palo por todos lados. Rolando Fonseca, máximo goleador de Costa Rica mencionó que si era un director técnico nacional, lo echaban inmediatamente, pero como es extranjero, le dan más tiempo. Lukas Podolski también se metió en la conversación, explicando que no podían golear a una selección mundialista de esa manera. No obstante, pocos saben que Suárez estaba a una victoria de hacer historia para Colombia en las Copas del Mundo.



Y es que, la victoria contra Japón no llega sola, pues sorprendió a muchos que pensaban que Costa Rica iba a estar desconcertada por dicha caída holgada e histórica, pero no. Se repusieron y pasaron la página superando por la mínima diferencia a los nipones. Luis Fernando Suárez consiguió así su tercer triunfo en Copas del Mundo, pues en el Mundial del 2006 con Ecuador había vencido a Polonia (0-2) y a la misma selección costarricense (3-0).



La ilusión regresa para Luis Fernando Suárez y para Costa Rica en el presente Mundial. Suárez, con este triunfo también superó a colegas y compatriotas en la historia de las citas orbitales. Es el colombiano con más victorias en las ediciones mundialistas:



1. Luis Fernando Suárez con Ecuador y Costa Rica – tres victorias vs Polonia, Costa Rica y Japón



2. Francisco Maturana con Colombia – dos victorias vs Emiratos Árabes y Suiza



3. Hernán Darío Gómez con Ecuador y Panamá – dos victorias vs Croacia y Túnez



4. Jorge Luis Pinto con Costa Rica – dos victorias vs Uruguay e Italia



5. Juan Carlos Osorio con México – dos victorias vs Alemania y Corea del Sur



6. Reinaldo Rueda con Ecuador – una victoria vs Honduras