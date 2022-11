Costa Rica dio el golpe de la fecha en Qatar: derrotó a Japón

La Costa Rica, del colombiano Luis Fernando Suárez, derrotó por la mínima a Japón, que venía de dar la sorpresa superando en su debut a Alemania.



Un gol del lateral Keysher Fuller, aprovechando un error defensivo de los nipones, le dieron la primera victoria a los ticos en Qatar 2022.



Con este resultado, Costa Rica llegó a 3 puntos y está más metido en la pelea que nunca. En el cierre, los de Suárez se medirán a Alemania, mientras que Japón se verá la cara con España.

La primer tiempo entre Japón y Costa Rica resultó realmente difícil de ver. Pasaron 45 minutos sin un solo remate a puerta. Juego trabado en mitad de cancha y con muy poco dinamismo. Más allá de los intentos Daichi Kamada y Ayase Ueda, que buscaron por sector derecho, Japón no tuvo mayor peso ofensivo. Costa Rica, con una férrea defensa (tres centrales), le taponó cualquier espacio.



Contrario a lo que mostró frente a Alemania, Japón no se dejó ver asfixiante y dio posibilidad a Costa Rica de intentar el juego por bandas, con Brayan Oviedo-Joel Campbel por izquierda y Keysher Fuller-Gerson Torres por derecha. Ninguna acción clara que pudiera exigir a Shuichi Gonda.



En el complemento Japón lució más agresivo, se paró en el último cuarto de cancha y con presión constante puso contra las cuerdas a Costa Rica. Dominio total de los nipones, que buscaban meterse anticipadamente a octavos de final. Sin embargo, la falta de contundencia le pasaría cuenta de cobro.



Y es que en el arranque del segundo tiempo, Keylor Navas fue exigido por Hidemasa Morita, quien intentó sorprender antes del primer minuto con un zapatazo de media distancia. Monumental estirada del arquero tico para salvar su arco, mandando la pelota sobre el travesaño.



Sobre los 62', Soma estuvo cerca de encontrar el gol con un disparo frontal de tiro libre, que tras superar la barrera pasó casi rozando el ángulo. Pasaron 8 minutos cuando Francisco Calvo cometió una falta muy cerca al área. Un penalti con barrera que dilapidó Kamada, luego de estrellar la pelota en la muralla que paró Navas.



Con lo que no contaba Japón era conque Costa Rica sí aprovecharía su única opción de gol. Después de una buena acción que se gestó por derecha y aprovechando un error defensivo que rechazó mal, Yeltsin Tejeda recuperó y asistió a Keysher Fuller, quien al borde del área definió con calidad al palo más lejano del arquero. Un 0-1 que cayó como "baldado de agua fría" para los asiáticos. Los ticos daban el golpe.



En los minutos finales, Navas salvó otra pelota clara de gol. Una intervención que celebró toda Costa Rica como un gol. Redención para los centroamericanos que venían de ser duramente criticados por la caída 7-0 contra España.