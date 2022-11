Costa Rica derrotó a los supercampeones de Japón: memes no perdonaron

Costa Rica ganó sorpresivamente a Japón en la segunda fecha del Mundial Qatar 2022. Los nipones llegaban como favoritos tras ganarle a Alemania, pero se enfrentaron a la selección de Luis Fernando Suárez y no lograron ninguna anotación.



Al final, el grupo quedó abierto y no hay ninguna selección clasificada. En redes sociales no lograron explicar cómo los populares supercampeones perdieron el juego tras sorprender en el debut mundialista. Fuller se llevó todo los elogios.

Japón jugando con Alemania/ Japón jugando con Costa Rica#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/GgDffpMktc — Covid Omicron Ihu Gates (@CovidOmicron_) November 27, 2022

El que se fue de joda anoche cuando se despierte y vea el resultado de Costa Rica - Japón pic.twitter.com/CU3iPXMio8 — K1NGTER0 🔪🐒🇲🇽 (@luis_delpi) November 27, 2022

Japón contra Alemania. // Japón contra Costa Rica. pic.twitter.com/6Pem4cbZF2 — Jeff 悪夢.𒉭♣️🇪🇦 (@Jeff_Ace4Ace) November 27, 2022

Man porque a los españoles les ardió tanto que costa rica le ganará a Japón al chile,siguen pensando que tienen derecho a reirse de los ticos solo porque celebraron 0-1,de por sí los ticos ni nos enojamos por el 0-7 si no hicimos cantidad de memes con ello #lasele pic.twitter.com/OmwGOeVdvf — ୨୧ 𝐿𝑖𝑧 𝑙𝑣𝑠 𝑐𝒉𝑟𝑖𝑠𝑠♡ (@kisskisschriss) November 27, 2022

Costa Rica vs Japón pic.twitter.com/z9G9foLMz9 — C 🇪🇸 (@CaronteRM_) November 27, 2022