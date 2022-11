Gustavo Alfaro habló fuerte y claro: ‘no saldremos a empatar’

Ecuador está a pocas horas de enfrentar, tal vez, el partido más importante del 2022. Gustavo Alfaro tiene en su mente solo espacio para pensar en sumar de a tres, aunque el empate contra Senegal los clasificaría sin importar lo que pase en el partido entre Catar y Países Bajos. La igualdad los clasifica, pero solo quieren vencer para hacer un gran papel en la primera instancia y luego, poner su nombre en los octavos de final para perfilarse en la lucha.

Sin duda alguna, Ecuador no aparece como un combinado nacional favorito, pero Gustavo Alfaro y los 26 jugadores se pueden encargar de vencer la historia y firmar un gran papel en la Copa del Mundo de Catar. Tras el empate contra los Países Bajos, y con un Enner Valencia encendido, les queda muy poco para certificar su paso a la siguiente fase. Gustavo Alfaro analizó el crucial partido de esta manera, “no podemos cambiar nuestra idiosincrasia Ecuador tiene una manera de jugar, en nuestra mente está ir a ganar. Respetamos al rival, que es un buen equipo, que tiene un buen técnico, que tiene una idea muy clara y se ha reinventado bien tras la baja de Sadio Mané. Pero no saldremos a empatar”.



Agregó al testimonio por esa misma línea, “si salimos a empatar perdemos protagonismo y nosotros necesitamos protagonismo. Saldremos a ganar porque tenemos un bloque ofensivo muy bueno y una defensa muy sólida”. Gustavo Alfaro no dudó en poner a este encuentro como el más pesado, no solo por el rival, sino por lo que se están jugando.



Referenció que este es un juego completamente distinto por el contexto que tiene el encuentro, “tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve. Es diferente que el primer partido, que era el de las emociones, y que el segundo, que era el de las confirmaciones”. Además, sentenció que lo hecho en los dos partidos anteriores no valdrá nada si no siguen las opciones de clasificar, “todo lo que se hizo ya se acabó, hay que empezar una construcción nueva”.



Gustavo Alfaro le quitó importancia a los resultados, “no me gusta el discurso según el cual si nos clasificamos somos bárbaros y si no todo lo que hicimos es malo. El resultado no determina tanto. Para mí, hicimos todo lo que Ecuador debía hacer. Ojalá mañana tengamos el fútbol y el rendimiento que permitas seguir adelante. Hasta aquí, los méritos los hemos acumulado”.



Finalmente, mantuvo que no se ven por debajo de nadie, “Ecuador no se siente inferior a nadie. Estamos por debajo en experiencia en batallas dadas. Estamos haciendo camino, pero tenemos todavía mucho que recorrer”. Tampoco dio pistas sobre la alineación que va a utilizar ni se atrevió a decir si Enner Valencia estaba listo o no.