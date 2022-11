¿Mundial de empates? Catar y un dato que no se repetía desde 1974

El Mundial de Catar 2022 ha tenido grandes emociones y un total de 49 anotaciones. Sin embargo, y aunque el dato del poderío goleador de algunas selecciones ha sido importante con un 7-0 de España a Costa Rica, un 6-2 de Inglaterra a Irán y un 4-1 de Francia a Australia. Pero la sensación que se tiene es que en esta Copa del Mundo han podido haber muchas más anotaciones que pueden poner el certamen como uno de los más goleadores.



Infortunadamente, la situación no ha sido así. De los 20 compromisos que se han disputado, 15 encuentros han tenido goles, mientras que los empates han sido recurrentes y solo en dos compromisos se ha tenido una igualdad con anotaciones, dos 1-1 entre Estados Unidos vs Gales y Países Bajos vs Ecuador.

Si bien el Mundial de Catar ha ofrecido a los seguidores del balompié grandes partidos con muchas emociones, y otros encuentros aburridos, pero con un gol como el de Suiza vs Camerún y también el Bélgica vs Canadá, tampoco ha estado exenta de juegos sin nada de poderío goleador y que le quitan esa pasión al certamen por empates sin anotaciones.



Y es que, aunque se han presentado dos empates con anotaciones como el Estados Unidos vs Gales sobre los últimos minutos y el Países Bajos vs Ecuador, la tendencia es que las igualdades sean sin anotaciones. De siete paridades, cinco han sido sin anotaciones, dejando una marca negativa, pues se ha convertido en un Mundial de varias igualdades, pese a las otras 13 victorias que se han presentado durante los primeros 20 compromisos.

El martes 22 de noviembre, antecedidos por la sorpresiva victoria de Arabia Saudita contra la gran favorita Argentina, se protagonizó la primera igualdad del certamen sin goles entre Dinamarca y Túnez. Como si fuera poco, esa misma noche catarí, México y Polinia también siguieron los pasos de los daneses y los tunecinos igualando en ceros.



Posteriormente, el día siguiente, Marruecos y Croacia empataron sin ninguna anotación en las dos escuadras. Como costumbre, el otro empate sin goles apareció un día después, el jueves 24 de noviembre cuando Uruguay y Corea del Sur no pasaron de los ceros y no se sacaron diferencias.



Y bueno, el viernes 25 de noviembre, también hubo otro empate sin anotaciones entre Inglaterra y Estados Unidos en un compromiso que prometía demasiado, pero terminó en deuda con los goles. Los norteamericanos jugaron un gran compromiso y agobiaron a su rival, pero la fortuna no estuvo del lado de ninguno de los dos. Esta es la quinta igualdad en 20 partidos del Mundial de Catar 2022.



De acuerdo con Mister Chip, esta es la segunda ocasión en la que los primeros 20 partidos han tenido cinco empates sin goles en un Mundial. La primera, ya superada fue en la Copa del Mundo de Alemania 1974. Estos fueron esos encuentros en dicho certamen:



• 13 de junio de 1974 – Brasil 0-0 Yugoslavia



• 15 de junio de 1974 – Suecia 0-0 Bulgaria



• 18 de junio de 1974 – Escocia 0-0 Brasil



• 19 de junio de 1974 – Países Bajos 0-0 Suecia



• 22 de junio de 1974 – Australia 0-0 Chile