Argentina tendrá variantes contra México: Scaloni va por la victoria

Argentina no tiene mañana en Catar 2022, el traspié contra Arabia Saudita, que sorprendió a propios y extraños, los deja en una posición incómoda en el grupo C. Dos juegos restantes, México y Polonia, para ratificar su lugar en los octavos de final.



El nivel mostrado contra los árabes no fue el mejor, específicamente en la zona defensiva, que se vio comprometida en los dos goles anotados. Ante esto, Lionel Scaloni planea algunos cambios, debido a los problemas físicos que fueron visibles en cancha.



Entre las variantes, estaría la salida de Cristian Romero por Lisandro Martínez. Otro de los movimientos que se darán es la llegada a la alineación de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Además, de la entrada de Guido Rodríguez y Alexis Mac Allister.



Probable alineación Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María.