Patear el tablero, única vía en Argentina vs México: hora y dónde ver

Argentina no lo tenía en sus cálculos pero ahora ya solo le queda hacerle frente: tendrá una final contra México este sábado (2:00 p.m. hora colombiana), que será la diferencia entre revivir tras un batacazo contra Arabia Saudí o despedirse por la puerta de atrás del Mundial de Catar que, en teoría, llegó a ganar.

Y para eso hay que patear el tablero, soltarles la mano a algunos inamovibles y, al fin, encontrar otro entorno para que Lionel Messi vuelva a ser el capitán del barco con su inagotable talento. Después de todo, según dijo, es su último intento por la Copa Mundo.



Y las piezas de Scaloni están más o menos claras: Alejandro 'Papu' Gómez, Cristian 'Cuti' Romero y Nahuel Molina no serían titulares. Y sí, es su castigo por un decepcionante papel en la derrota 2-1 contra Arabia Saudí. Pero no serían las únicas novedades.



Vamos por partes: 'Papu' se va porque no solo porque hace falta un partner con mucha más proyección para Lionel Messi desde el medio sino porque físicamente no está a tope, por cuenta de un golpe en la rodilla que arrastra desde antes de llegar a la convocatoria. Su reemplazo estaría entre por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.



En defensa, es un cambio ficha por ficha: Lisandro Martínez por un Romero desconocido, que sí sufrió un golpe contra los árabes pero que no saldrá por eso. El tema de Nahuel Molina podría ser por Gonzalo Montiel aunque no está del todo decidido. Marcos Acuña iría en lugar de Nicolás Tagliafico.



En el medio habría un gran ajuste: Leandro Paredes daría paso a Guido Rodríguez, toda una novedad pensando en darle una rueda de auxilio a Messi para no tener que retroceder mucho por la pelota y dejarlo más mano a mano con la zaga rival.



Para México, en cambio, está todo más claro: no perdió en el debut y no necesita revoluciones. El técnico Gerardo Martino podría repetir el 11 del 0-0 contra Polonia aunque hay algunas dudas ya que en el ataque podrían ingresar Raúl Jiménez o Rogelio Funes Mori por Henry Martin.

Así formarían para la final del grupo C





Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Kevin Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.



México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Charly Rodríguez, Héctor Herrera, Edson Álvarez; Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori y Alexis Vega. DT: Gerardo Martino.



Fecha: sábado 26 denoviembre

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

TV: Caracol, RCN y DirecTV

Online: www.futbolred.com