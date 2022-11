¿Cerca de eliminación? La difícil situación de los equipos de Concacaf

Con la segunda jornada disputada en la mayoría de grupos del Mundial Qatar 2022, de a poco se van perfilando los favoritos y las selecciones que podrían quedar eliminadas del Mundial, aunque a pesar de faltar una fecha por jugar, todavía hay equipos que buscan esa mínima posibilidad de clasificar a siguiente fase.



Sin embargo, una de las confederaciones que no la están pasando bien con sus selecciones es el de la Concacaf, debido a que ninguno ha logrado mostrar su buen nivel, aunque sí han logrado ser competitivos, pero los resultados no los han acompañado y los tienen a todos, más afuera que adentro por el complicado calendario en última jornada.



Las últimas selecciones en actuar fueron Canadá y México, quienes no encontraron buenos resultados contra Croacia (4-1) y Argentina (2-0), dejando así muchas dudas sobre su clasificación tras los duelos que ocurrirán en última jornada.



Uno de los que todavía tiene grandes opciones es sin duda Estados Unidos y Costa Rica, que tampoco ha mostrado su mejor versión, pero el empate contra Inglaterra y victoria a Japón, más el parejo grupo que tienen, acompañan las posibilidades de clasificar a estad dos naciones, aunque el último duelo será decisivo al ser con equipos fuertes.

¿Cómo están las posibilidades de Concacaf?

​

Estados Unidos

​

El seleccionado estadounidense está en el grupo B y aún no gana en el Mundial de Qatar 2022 al sumar dos empates consecutivos. En tabla de posiciones tiene dos puntos y espera una victoria a Irán, llegar a 5 puntos y así no depender de lo que suceda entre Gales e Inglaterra. Un empate no les sirve y los dejaría afuera.



México

​

El equipo mexicano es la nación que la tiene más complicada por su complicado grupo C. La derrota contra Argentina los condicionó y todo parece que se quedarán en esta fase, debido a que son últimos con 1 punto. Deberán sí o sí ganarle a la revelación Arabia Saudita y esperar que Polonia derrote a la albiceleste por buena diferencia de gol para lograr arañar la segunda posición con un total de cuatro puntos



Costa Rica

El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez tomó un nuevo aire en el Mundial tras reponerse de la derrota contra España y ganarle a Japón 1-0, tres puntos que deja al grupo más vivo que nunca. El partido final será contra Alemania, quien también busca la clasificación en esa última jornada, pero el resultado es sencillo, ganar, pero en su contra están seis goles en contra. Lo único que podría hacer es ganar a los teutones para llegar a seis puntos y esperar que España gane a Japón para quedarse con la segunda plaza.



Canadá



Los canadienses son los únicos eliminados de parte de Concacaf y es la segunda selección afuera después de la anfitriona Catar. Los centroamericanos no lograron ganar a Croacia y con cero puntos ya es definitivo que no pasarán de fase de grupos. Sin embargo, les queda el del honor contra Marruecos para irse con una victoria en su regreso a un Mundial.