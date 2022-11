Día 9 en Mundial de Qatar 2022: en acción Brasil, Uruguay y Portugal

Este lunes se jugarán los últimos cuatro partidos de la segunda fecha en el Mundial de Catar. Brasil se medirá a Suiza, sin los lesionados Neymar y Danilo, y buscará clasificarse anticipadamente a los octavos de final.



Uruguay, la única sudamericana que no ha celebrado una victoria, buscará sus primeros 3 puntos ante la Portugal, de Cristiano Ronaldo, que también saldrá por su pase a la siguiente fase. Un partidazo que cerrará la fecha 2 del Mundial y que tendrá un buen pulso entre los goleadores Luis Suárez y CR7.



FUTBOLRED lo agenda con los partidos de este lunes 28 de noviembre. Repase horario y dónde podrá verlos por tv. Solo dos van por la señal abierta de Caracol y RCN.

Lunes, 28 de noviembre



5:00 am | Camerún vs Serbia

Grupo G

TV: Directv Sports



8:00 am | Corea del Sur vs Ghana

Grupo H

TV: Directv Sports, Caracol y RCN



11:00 am | Brasil vs Suiza

Grupo G

TV: Directv Sports, Caracol y RCN



2:00 pm | Portugal vs Uruguay

Grupo H

TV: Directv Sports