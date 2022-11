Portugal y Uruguay van por duro reto: clasificación y seguir con vida

Portugal de Cristiano Ronaldo espera tener otro día de motivación para conseguir una victoria frente a Uruguay, un equipo delicado y que seguramente dará la pelea para ganar en el grupo H, pues el empate contra Corea del Sur los dejó un poco condicionados para su segunda salida.



A pesar de que Portugal viene de ganar contra Ghana en su debut, lograron sufrir más de la cuenta, dejando ver fragilidad defensiva al encajar dos goles y no logrando mantener buena ventaja en cuanto a diferencia de goles.



Sin embargo, en esa primera presentación de Portugal tuvieron a un Cristiano Ronaldo muy destacado, quien los adelantó, pero luego de salir, su selección cedió un gol que los dejó contra las cuerdas, demostrando que la presencia de su estrella es muy necesaria dentro del campo para mantener el orden.



A pesar del dudoso debut, Portugal ha demostrado durante un buen tiempo que necesita algo de tiempo para adecuarse a un Mundial, debido a que la mayor parte de sus exitosos partidos los ha logrado siempre desde la segunda jornada de fase de grupos, manteniendo victorias en cuatro de los últimos cinco compromisos de citas mundialistas.



Por otro lado, Portugal tendrá a Uruguay, un equipo muy aguerrido históricamente y que nunca deja pasar por alto duelos decisivos, debido a que siempre buscan complicar debido a su juego cerrado que impregnan a los rivales. De esta manera, puede que los portugueses no se les sea tan fácil anotar contra Uruguay, que comenzó su campaña en este Mundial con un empate por 0-0 contra Corea del Sur en un partido en el cual no registró ningún disparo a puerta.



El beneficio de Uruguay para a este juego es que suma 465 minutos sin encajar un gol en una fase de grupos de un Mundial, manteniendo en cinco oportunidades su portería imbatida de manera consecutiva.



En cuanto a duelo directos, Portugal y Uruguay ya se han visto anteriormente las caras, siendo precisamente en la anterior Copa del Mundo Rusia 2018, en enfrentamiento por los octavos de final donde los uruguayos se impusieron 2-1 y llegar así a los cuartos de final contra Francia.



Portugal y Uruguay será un duelo vital para la aspiración de ambos en este Mundial, además, será un partido para aceitar a los dos elencos para ver en qué nivel verdadero se encuentran ambos.



Portugal vs Uruguay

Día y hora: 28 de noviembre 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Árbitro: Alireza Faghani

Estadio: Lusail