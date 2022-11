Fabregas se unió a la defensa de Messi: tildó a Canelo de ignorante

"Será mejor que no se encuentre conmigo", fue el mensaje que Saúl Canelo Álvarez le dejó a Lionel Messi a quien amenazó porque calificó de inapropiado una acción del argentino celebrando la victoria de Argentina contra México. Habitualmente, los jugadores cambian de camisetas con jugadores del equipo rival y a Messi le pidieron hacer el intercambio.



Se llevó el recuerdo de la indumentaria mexicana, esa que en el vestuario normalmente se deja en el suelo y al llegar a la casa se lava para dejar como recuerdo, pero no todos entienden eso ni saben cómo funciona cuando se hace ese intercambio de camisas.



Ese es el caso de Saúl Canelo Álvarez, que sin conocer a Lionel Messi ni las circunstancias, arremetió con toda en contra del argentino al que señaló de irrespetuoso por pisar la camisa.

Sin embargo, el video muestra otra cosa. Con la camisa en el suelo, Lionel Messi, contagiado por la euforia del triunfo, estuvo sentado y se quitó el guayo. Cuando se lo estaba quitando, extendió la punta del pie hacia adelante y por coincidencia, movió la camiseta, algo que se vio como un irrespeto, o por lo menos así lo señaló Canelo.



El boxeador reaccionó airadamente y sentenció en sus redes sociales que, "que le pida a Dios que no me lo encuentre!!!", no sin antes haber señalado, "vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????" Luego volvió a manifestarse, "así como respeto, ¡Argetina tiene que respetar a México! No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo".



Tanto Sergio el 'Kun' Agüero como otro excompañero de Lionel Messi lo defendieron. Cesc Fabregas entró en la discusión, y llamó ignorante a Canelo al no conocer cómo es la situación del argentino, y cómo se vive el cambio de camisetas en el fútbol y en el vestuario.



Cesc Fabregas compartió club con Lionel Messi en el FC Barcelona, y no titubeó para entrar en la polémica. Fue claro y contundente, hablando desde la experiencia propia, "ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante". No serán los únicos jugadores que entrarán a defender al argentino.