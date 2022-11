¿Feliz por victoria de Argentina? Comprometedora foto de Martino

México debía ganar a Argentina en la segunda jornada del grupo C para quedar con buenas opciones de clasificar, pero tras finalmente perder 2-0 con genialidades de Lionel Messi y Enzo Fernández, quienes fueron los encargados de poner a celebrar a todos sus fanáticos.



Tras quedar con una derrota en el Mundial Qatar 2022 y las posibilidades reducidas de clasificar, en México le dan con todo al técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, debido a que no ha logrado engranar el equipo y los mexicanos ya no aguantan más los pocos resultados favorables del argentino.



Sin embargo, para completar las críticas, los mexicanos no le perdonan que Martino haya cruzado saludos entre risas con integrantes de la Selección Argentina en la entrada de los camerinos del estadio Lusail, donde se le vio muy cercano al técnico Lionel Scaloni, importándole poco la derrota.



Dicha imagen de Martino difundida en redes sociales terminó de aumentar las críticas y las molestias continúan para el argentino, quien, de quedar eliminado contra Arabia Saudita, estaría diciéndole adiós al seleccionado mexicano.



¡LA LINDA POSTAL! 🤗🇦🇷



Tata Martino y Lionel Scaloni saludandose pic.twitter.com/zAtV5Yah0i — 🇲🇽محللين (@SomosAnalistas_) November 27, 2022

De momento, México está con posibilidades mínimas de clasificar a octavos de final, debido a que suma 1 punto en el grupo C, obligado a ganar a los árabes y esperar lo que suceda con Polonia y Argentina.