Raúl Fernández, padre de Enzo es visionario: el pedido en su debut

Argentina sacó el resultado a favor contra México con un golazo de Lionel Andrés Messi, pero el segundo tampoco se quedó atrás. Messi puso una nueva asistencia, la séptima en Mundiales rompiendo un récord histórico al dar pase goles en cada Copa del Mundo que ha disputado. Enzo Fernández fue el afortunado de contar con la magia del jugador del Paris Saint-Germain y no se lo pensó dos veces. Con poco ángulo, encaró y pateó al palo más lejano para vencer a Guillermo ‘Memo’ Ochoa.

Resulta y acontece que esa acción fue vaticinada por su padre, Raúl Fernández. En el debut del futbolista ex River Plate y ahora en el Sporting de Benfica, Enzo ya se puede dar el lujo de compartir con Lionel Messi y regalar golazos para sonreír con la albiceleste y con sus compañeros. Qué mejor manera de debutar que con ese tremendo golazo que hizo saltar a 89,000 espectadores que atendieron al estadio Lusail.



Raúl Fernández dialogó con Super Deportivo Radio. Raúl mantuvo que todo fue un golpe de suerte, pues no había ilusión de que Enzo fuera al Mundial, “la verdad no pensé que fuera a ir al Mundial, pero yo siempre digo que es un jugador del futuro”. Su padre fue todo un visionario, pues las instrucciones que le dio al volante dieron sus frutos, “¡Por favor, Enzo, encara y patea!”, fue lo que él habló son su hijo antes del debut.



Como si fuera poco, Raúl Fernández estuvo pendiente, por supuesto de Enzo y no ocultó su felicidad cuando terminó el partido. Contagiado de la euforia, mencionó, “le mandé un audio felicitándolo, pero no veo la hora de que sea mañana (hoy) a la tarde para fundirnos en un abrazo”. Llanto de alegría, Raúl confesó, “la primera reacción que tuve es abrazar a mi señora y nos pusimos a llorar, después toda la gente se dio cuenta que éramos los padres y nos abrazaban”.



Finalmente, cuando Enzo Fernández marcó el gol, se abrazó con Lionel Messi, y la imagen le dio la vuelta al mundo. Raúl referenció ese momento, “sinceramente estoy viendo ahora el abrazo con Messi, porque en el momento no me di cuenta, porque cuando hizo el gol sólo atiné a abrazar a mi señora y largarnos a llorar. Ahora, ver que el mejor jugador del mundo abraza a mi hijo me llena de orgullo. Es algo divino y no soñado”.