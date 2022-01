Eliminatorias a tres semanas: panorama de Colombia pensando en Perú

En tres semanas se reanudarán las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 y la Selección Colombia espera mantenerse en puestos de clasificación directa, volver a anotar goles y a ganar partidos.



Son cinco los partidos en los que Colombia no marca gol y no gana (4 empates y derrota). Y el viernes 28 de enero, recibirá en Barranquilla al seleccionado de Perú, dirigido por Ricardo Gareca, que llega en franco ascenso en la tabla de posiciones y de ganar sus últimos dos partidos de clasificatorias.



Reinaldo Rueda enfrentará al equipo contra el que comenzó su proceso como seleccionador colombiano: el pasado 6 de marzo de 2021, Colombia venció 1-3 a Perú en Lima, y desde ese momento ‘RRR’ dirigió nueve partido más, con saldo de 2 victorias, 7 empates y 1 derrota; sumó 13 puntos de 30 posibles y puso a la Selección en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Sancionados y lesionados

De entrada, Reinaldo Rueda no podrá contar con Gustavo Cuéllar y Jefferson Lerma para enfrentar a Perú, pues están sancionados por acumulación de tarjetas amarillas.



Entre los lesionados, que son duda en la convocatoria o para ese primer partido de la próxima doble jornada, están jugadores como Duván Zapata, Daniel Muñoz, Yerry Mina.



Unas de cal, otras de arena

En Europa hay jugadores que están en competencia y que pasan por un momento esperanzador de cara a las Eliminatorias. David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado son titulares habituales en Napoli y Juventus, respectivamente, algo que es importante teniendo en cuenta su ascendencia.



Luis Díaz tiene un presente prometedor y sigue sonando como refuerzo para un club de Inglaterra. Es segundo en la tabla de goleadores de la Primeira Liga de Portugal y es crucial para su equipo.



Otro que ha levantado considerablemente su nivel es Dávinson Sánchez en Tottenham Hotspur, ganando continuidad y seguridad y hasta aportando goles (2 en sus últimos 5 juegos de Premier League).



Hay jugadores que generan dudas, y nuevamente esa tensa calma se vive con los jugadores de ataque. Falcao García, por ejemplo, quien en Rayo Vallecano ha venido de más a menos debido a las lesiones; podría agarrar ritmo en estas semanas, aunque siempre está el riesgo de una recaída, que sería fatal para la Selección.



En Atalanta, a la lesión de Duván Zapata se suma la falta de regularidad de Luis Fernando Muriel. Por su parte, Alfredo Morelos está sin competencia en Rangers de Escocia, pues la Premiership regresa el 17 y 18 de enero. Otros hombres, como Miguel Borja o Diego Valoyes, están en pretemporada.



Tal vez Rafael Santos Borré es el único con regularidad y la Bundesliga vuelve este fin de semana, lo que hace esperar que se destaque en Eintracht Frankfurt.



Wílmar Barrios es otro que está a la expectativa, pues en Rusia el fútbol volverá hasta febrero y el volante llegará sin ritmo de competencia.



¿Y la magia?

Volantes de creación hay tres, y no es que estén en el momento más brillante. James Rodríguez está recuperando regularidad en Al-Rayyan, pero la Liga de Catar no le exige para pensar en que pueda ser determinante.



Juan Fernando Quintero tuvo continuidad en el último tramo de la Liga China con Shenzhen FC, y llegará motivado a la Eliminatoria ya que regresa a River Plate. ‘Juanfer’ podría ser convocado al amistoso con Honduras, previo al choque con Perú.



De Edwin Cardona no hay mucho que esperar: se fue de Boca y no volverá por decisión del Consejo de Fútbol. Está a punto de fichar con Racing y continuar en Argentina, pero no tendrá competencia previa a un posible llamado de Rueda.