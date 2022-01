Así será el 2022 para la Selección Colombia: vienen partidos cruciales

La Selección Colombia espera un grandioso 2022: se acercan los cuatro partidos definitivos en las Eliminatorias Sudamericanas para sellar la clasificación al Mundial de la FIFA en Catar.



El seleccionado cafetero es cuarto en la tabla de posiciones con 17 puntos, y está en puesto de clasificación directa a la Copa del Mundo. Sin embargo, las cosas están parejas y apretadas, con seis equipos y cuatro unidades de diferencia, que lucharán por un cupo directo y otro a repechaje.



El calendario del primer semestre será exigente, pues están en disputa los últimos 12 puntos de las clasificatorias.



Antes de la dura competencia, Colombia tendrá un partido de preparación y tratará de ganar confianza.



Este es el calendario de partidos de la Selección Colombia:



- Enero 16: Colombia vs. Honduras (amistoso) - Fort Lauderdale, Estados Unidos.



- Enero 28: Colombia vs. Perú (Fecha 15 de Eliminatorias) – Barranquilla.



- Febrero 1: Argentina vs. Colombia (Fecha 16 de Eliminatorias) – Córdoba, Argentina.



- Marzo 24: Colombia vs. Bolivia (Fecha 17 de Eliminatorias) – Barranquilla.



- Marzo 29: Venezuela vs. Colombia (Fecha 18 de Eliminatorias) – Sede por definirse.



- Mundial Qatar 2022: Colombia espera estar en la cita, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.