¿Es hora de preocuparse? Lionel Messi no ha superado su lesión en PSG

Lionel Messi es noticia y no precisamente por su futuro. Esta vez se trata de una nota preocupante en PSG, que ya lo perdió para la Ligue 1 en esta jornada y podría tener que resignarse a estar sin él más tiempo.

El argentino no quiere apurar su recuperación a solo seis semanas del Mundial de Catar y entiende que a sus 35 años de edad lo último que puede hacer es correr riesgos.



Eso explica que, aunque el DT Christophe Gaultier anunció tras el duelo contra Benfica en Portugal (1-1), con gol del número 30, que volvería a entrenarse el domingo, no solo no lo hizo sino que este lunes tampoco se reportó.



Ya se perdió el duelo contra Reims por la Ligue 1 y nadie se anima a fijar nuevas fechas. ¿Cuál es la situación?



¿Qué tiene Messi?



En el partido contra Benfica, Messi pidió el cambio. Después se confirmó que sufrió una sobrecarga en el gemelo que no llegó a ser un desgarro, pero sí lo obliga a parar. Lo bueno es que el tiempo de recuperación podría ser menor.



¿Qué partidos se pierde?



Ya falló contra Reims (0-0) y, según el periódico local Le Parisien, tampoco estará en Champions League: “El argentino no estará en el grupo este martes por la noche para recibir al Benfica”, confirmó.



La preocupación es que después de este cruce europeo vendrá el duelo contra el escolta en el torneo local, Olympique de Marsella, un clásico muy esperado y en el que sería vital tener al argentino recuperado.



¿Cuánto lo extrañarán?



El zurdo firma una muy buena temporada, con 8 goles y 8 asistencias en 13 partidos jugados, el resultado, según él mismo ha reconocido, de una adaptación finalmente completa en PSG. El fin de semana no pudieron sus estelares compañeros hacerle daño a Reims... claro que lo extrañan.



¿Debe preocuparse Argentina?



A estas alturas de su carrera, Messi es su mejor médico. Sabe cuál síntoma lo obliga a parar y cuándo y cómo regresar. No se arriesgará, aún con lesiones que parezcan menores, cuando faltan solo 41 días para el Mundial de Catar. Argentina cuenta con esa prudencia para esta, que será la última Copa Mundo de su capitán.