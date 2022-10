¿No es solo Messi? Otro histórico pide pista para volver al Barcelona

La nostalgia se despierta cada vez que miran las fotos de aquellos años en los que, literalmente, fueron leyenda. Por eso el regreso al FC Barcelona es para muchos históricos una ambición real, empezando por el propio Lionel Messi.

Se dice que el próximo año, cuando termina su contrato con PSG, el 10 volverá a la casa blaugrana, de la que salió en medio de lágrimas. Y al parecer no sería el único.



En entrevista con 'La Gazzetta dello Sport', Andrés Iniesta se sumó a la lista, aunque puede que no sea en la misma línea del histórico número 10.



"Estaré un año en Japón y ya veremos. Me encantaría volver al Barça, es mi casa, pero aún no sé si como entrenador, director deportivo... algo por el estilo. En cualquier caso, lo primero que tengo que hacer es entrenar y, de momento, sigo viéndome como jugador", dijo.



Al tiempo, consideró que el regreso de su amigo argentino "no es fácil" pero, como hincha 'culé' espera que suceda.

@andresiniesta8, en la @Gazzetta_it



"Seguiré un año en Japón y luego veremos, me encantaría volver al Barça"



"Hay cierta inestabilidad emocional alrededor del Barcelona, las victorias dan moral pero con una derrota vuelven las dudas"



#PartidazoCOPE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 10, 2022

¿Se sentirá amenazado su amigo y compañero de fórmula en la cancha, el actual técnico Xavi? Probablemente no tenga una sombra sino un aliado con toda la experiencia en el manejo del club. Habrá que ver si reúnen ambos con Messi y en qué podría encajar cada uno, ahora que inevitablemente la edad no les permite estar en el mismo rango de rendimiento de los más jóvenes.



Iniesta, en todo caso, sigue el día a día del club como su no se hubiera ido nunca y todavía se molesta, por ejemplo, por el gol anulado a Pedri en la Champions League y el silencio del VAR en la de Dumfries.



"En mi opinión las jugadas de las que hablamos fueron claras y, dada la importancia del partido, cuando las decisiones te golpean negativamente, sientes el golpe. En cualquier caso, es vital que el Barça gane para seguir vivo en la competición. Es un partido crucial", explicó.



Habrá que esperar entonces al próximo mercado para saber si vuelve o no 'La vieja guardia' y cómo encaja en el nuevo FC Barcelona.