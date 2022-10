Neymar es criticado sin piedad por histórico exjugador: ¡Por llorón!

Marco van Basten, exdelantero que jugó para la Selección de Holanda y que brilló con Ajax y Milan, lanzó una fuerte crítica al brasileño Neymar. El tres veces ganador del Balón de Oro, en 1988, 1989 y 1992, apuntó al brasileño por provocar y hacerse "víctima" cuando le cometen una falta. "Llorón", lo llamó.



Las declaraciones de Van Basten fueron recogidas por The Sun y diferentes medios internacional, citando una entrevista para Cabina Deportiva. El exfutbolista mencionó que Neymar le resulta "desagradable" y no le gusta verlo jugar. Cabe recordar que hace unos meses, Marco había criticado a Lionel Messi por "falta de personalidad".

"Neymar es un auténtico llorón, está provocando constantemente. En un segundo le comete una falta a alguien y en el siguiente vuelve a ser víctima (...) No hay permiso para tocarlo. Aplaudiría si alguien realmente 'tratara' con él. Es una persona desagradable en el campo", dijo Marco van Basten en la entrevista tras ser consultado por 'Ney'.



Esta no es la primera vez que el neerlandés señala al brasileño con duros comentarios. En 2018 ya había dicho que simulaba y que esto no resultaba tan bueno para el fútbol. Incluso lo aconsejó aquella vez. "Uno tiene que hacer todo lo posible para actuar con espíritu deportivo", dijo aquella vez según la Cadena Ser.