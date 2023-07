PSG le puso precio a Kylian Mbappé: esto costará el delantero francés

El caso Kylian Mbappé podría estar cerca de llegar a su fin. Y es que en las últimas horas varios medios franceses y también españoles informaron que el jugador ya tiene un precio fijo en caso de que de su salida en este mercado de pases.



El cuadro parisino ha tasado al jugador en una cifra cercana a los 250 millones, una cifra que a priori es bastante alta para cualquier club interesado en el jugador.



Esta cifra ya fue comunicada también a Real Madrid, club que encabeza la operación ya que Mbappé desea jugar en el cuadro español, pero los españoles intentarán rebajar el precio de la transferencia.

La sensación en Real Madrid es el que el desenlace de la operación se acerca y ahora deberán acordar el traspaso con el PSG por un precio más razonable ya que el atacante francés acaba contrato el 30 de junio de 2024.



Pese a que el delantero quiere quedarse y cumplir su contrato, todas las partes involucradas saben que un traspaso es la mejor solución, pero Nasser Al Khelaifi quiere sacar hasta el último centavo y por ello está dispuesto a llegar a una cifra superior a la transferencia más cara de la historia que fue la de Neymar por 222 millones de euros de Barcelona a PSG.



Sin embargo, en el Madrid son cautos ya que no pagarán 250 millones y el tiempo juega a favor de ellos por lo que esperan que el PSG ceda y a partir del 1 de agosto el precio llegue a los 200 millones o menos.



En caso de no darse un precio razonable, en PSG saben que Mbappé no tendrá problema en quedarse una temporada más, pero en el cuadro parisino saben que de quedarse no recibirán un peso en 2024 por lo que la desesperación del club francés en venderlo podría jugar a favor del Madrid o del equipo que se lleve al jugador.