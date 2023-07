‘¿A qué juega el PSG?’: gobierno francés opinó sobre el caso Mbappé

El caso Kylian Mbappé tiene pendiente a más de un aficionado, directivo y hasta al gobierno francés que este martes se pronunció acerca de la situación del jugador con el PSG.



Al tema se refirió la alcaldesa de París, Anne Hidalgo quien aseguró que no entiende al club parisino y su decisión radical con el atacante francés que deberá renovar si quiere quedarse con el equipo.



"No entiendo en absoluto a qué juega el PSG", se molestó Hidalgo, invitada en los medios BFMTV y RMC. "Tienen al mejor jugador del mundo. Kylian, es el mejor jugador del mundo", agregó.

Además, se mostró sorprendida por la postura del PSG de no dejarle jugar: "Están listos a no dejarle jugar. Reconozco que no entiendo nada".



De igual manera, Hidalgo reconoció que le gustaría que Mbappé se quede en París y se añadió a la postura del jugador de jugar al menos hasta 2024: "Evidentemente, Kylian es un jugador extraordinario al que me gustaría conservar en París. Creo que esa era también su voluntad, quedarse el mayor tiempo posible en París. Por lo que la pregunta es ¿a qué juega el PSG?", aseguró.



Vale resaltar que no es la primera vez que el gobierno francés opina o se involucra en temas relacionados con Mbappé o PSG.



Recordemos que el presidente francés Emnanuel Macron fue una de las piezas claves para que el jugador renovara su contrato con el equipo el año pasado.