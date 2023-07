¿Justa crítica o demasiada dureza? Leicy Santos en debut de Colombia

La Selección Colombia, que lo hizo casi todo bien en el debut contra Corea del Sur, que se impuso 2-0 y empezó con pie derecho el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, durmió feliz en Sidney. Duerme, muy probablemente, en el momento en que usted lee esta historia... son 15 horas de diferencia.

Y en ese merecido descanso, en alguna habitación del hotel de concentración nacional, una lucecita iluminará el edificio: la de la habitación de Leicy Santos.

Pasaron las felicitaciones y los abrazos y ahora es la crítica la que empieza a hacerse preguntas: si brillaron Usme y Caicedo, si tantos aplauden a Mayra Ramírez a pesar de no haber generado ninguna opción clara de gol, si se abrieron tantos espacios, ¿por qué la creativa de nacional quedó en deuda?

Por que sí que se esperaba más, sí que se contaba con una proyección suya más clara, con al menos un cobro de media distancia para aprovechar esa excepcional pegada que le ha dado prestigio internacional y para ampliar la ventaja, pues con Alemania haciendo de a seis goles no sobraba un festejo más en el Aussie Stadium contra las coreanas. No fue así.

Dice la estadística de Leicy: tuvo cuatro quites, tal vez la mejor marca entre todas las atacantes, lo que muestra su compromiso defensivo. Y sí tuvo opciones, dos le atribuyen la medición de Sofascore. Tal vez sí falló en le pase, con 79 por ciento de precisión, pero corrió y se exigió los 76 minutos que estuvo en cancha.

Leicy Santos, Colombia vs Corea Foto: Sofascore para Futbolred

¿Es justa la crítica?

La discusión entonces es si falló una de las esperanzas de gol o si las anotaciones de Catalina Usme y Linda Caicedo acabaron tapando su poco aporte. Y hay detalles que hacen pensar que no se hace justicia con la cordobesa.

Lo primero es abrir el plano: ver el partido desde la tribuna y no desde el plano cerrado al balón que permite la transmisión por TV hace que se valoren otros movimientos de jugadoras que, como ella, eligieron el sacrificio por encima del lucimiento personal.

Porque Leicy fue más eslabón que diamante en el debut. Para empezar, el arranque dubitativa de todo el equipo ante la intensidad de Corea en el primer cuarto de hora hizo que por la banda derecha se requiriera un refuerzo y ese fue la jugadora del Atlético de Madrid, ocupando espacios del área rival hacia atrás cuando Bedoya y Carolina Arias eran superadas.



Además, jugando a espaldas de Usme y Caicedo, fue clave para fijar a las zagueras coreanas y abrir espacios que pudieron aprovecharse con opciones claras de la más veterana y proyecciones a campo abierto de la jovencita maravilla nacional. Incluso Daniela Montoya apareció en el complemento cuando quedaron espacios libres, en la desesperación asiática por descontar.

​No tuvo opciones de gol y es inocultable. Pero cuando se fue, a 15 minutos del final y aplaudiendo a los fieles hinchas, había dejado el alma en el campo. Algunos se quejaron de algún desorden táctico que, visto todo el campo, no fue así: si apareció tantas veces fuera de su área de influencia no fue por indisciplinada sino por sacrificada. Es claro que la próxima vez, contra Alemania, su espectacular remate de media distancia será su oportunidad para salir en las portadas. En el debut el bien superior es ganar y luego ajustar las piezas. Ella sabe que quería dar otro espectáculo. Pero falta mucho Mundial y su momento llegará. Hoy es primero el equipo.





*Futbolred está en el Mundial Femenino de la Fifa 2023 gracias al apoyo de Movistar Colombia