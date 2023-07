Kimmich descarta marcharse de Bayern Múnich en esta temporada

Joshua Kimmich se perfilaba como uno de los jugadores a llegar a Barcelona para la temporada que viene. El Bayern Múnich le abrió la puerta al jugador si llegaba una buena oferta por él, pero los azulgranas no llevaron una oferta suficiente por el volante.



Ante esto, el Barca decidió firmar a Ilkay Gundogan y a Oriol Romeu y descartó al alemán de 28 años.



Pues bien, este martes, el jugador despejó las dudas sobre su futuro y confirmó que no se moverá del Bayern en esta temporada.

"Estoy seguro que jugaré en el Bayern la próxima temporada. No tengo otros planes", mencionó Kimmich en rueda de prensa.



De esta manera, el germano jugará su novena temporada en el club. La última campaña no fue su mejor año a nivel personal ya que vivió situaciones tensas y además el ambiente en el vestuario no ayudó ya que se dividió tras la inexplicable salida de Julian Nagelsmann.



Desde entonces, la relación entre la directiva del Bayern y el volante no pasa por su mejor momento.