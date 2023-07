Arabia Saudita quiere dar otro bombazo: van por referente de PSG

La Liga de Arabia Saudita de a poco se ha convertido en un gran destino para los futbolistas que militan en las ligas más importantes del mundo.



Este increíble boom de llegadas a ese país posiblemente lo haya comenzado Cristiano Ronaldo con su llegada a Al Nassr y luego lo concretó Karim Benzema y otras figuras que han ido arribando de a poco a medio oriente.



Pues bien, este miércoles se informó que Arabia no se detendrá ahí y ahora irán por un referente de PSG y no, no es Kylian Mbappé ni Neymar.

De hecho, en las últimas horas, el medio francés L’Equipe confirmó que el atacante francés ni se tomó la molestia de reunirse con los directivos de Al Hilal que fueron a París a convencer a Mbappé de ir a Arabia.



Sin embargo, esta negativa ha hecho que ese equipo preguntara por el italiano Marco Verratti y al parecer se habrían puesto de acuerdo con las condiciones para un traspaso multimillonario.



Esto fue mencionado por el periodista Fabrizio Romano que señaló que el acuerdo entre clubes es prácticamente total y se le ofrecerá a Verratti un contrato de tres años para que juegue en ese equipo.



Aunque no se han desvelado los números de la operación, seguramente supere los 40 millones de euros, precio en el que está tasado el italiano de acuerdo al portal Transfermarkt.



Vale señalar que Verratti lleva 11 temporadas en París y ha disputado más de 400 partidos con el equipo parisino donde ganó todo a nivel nacional.