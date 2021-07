Tentación italiana a Griezmann: ¿canje entre FC Barcelona y Juventus?

Se siguen haciendo contactos y se exploran las más innovadoras opciones para un adiós que es irremediable: el de Antoine Griezmann al FC Barcelona.

La salida al Atlético de Madrid, que para el jugador era la única vía posible, ya está prácticamente descartada, pero la necesidad de ahorrarse su salario apremia, por lo cual se busca otra 'tentación' para el francés.



Según L'Équipe, el equipo español ha sondeado a Juventus para proponerle un trueque: el objetivo sería Paulo Dybala, cuyo futuro no está claro pues está pendiente de su renovación (tiene contrato hasta 2022).



No sería la primera vez que el argentino es relacionado con el Barça, donde ahora están juntos sus comaptriotas Lionel Messi y Sergio Agüero.



Sin embargo, Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, asegura que sus fuentes le niegan cualquier contacto entre ambos clubes sobre ese intercambio y que en Turín ya tienen un plan de renovación muy atractivo para Dybala.



Griezmann, entre tanto, solo quiere volver al Atlético y habría ofrecido incluso una rebaja salarial para lograrlo, pero los números de la operación son demasiado altos y eso lo obligaría a mirar otras opciones. Italia aparece en el horizonte, pero la realidad es que, a día de hoy, no hay manera de sacarlo del FC Barcelona, una necesidad apremiante pues está en juego nada menos que la renovación de Messi.