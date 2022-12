Carlo Ancelotti defendió a Karim Benzema: ‘Volvió bastante bien’

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ponderó la vuelta al 100% del francés Karim Benzema, quien abandonó la concentración de Francia un día antes de que diera comienzo el Mundial de Qatar 2022 por lesión, y aseguró que "tiene mucha ilusión" por volver a jugar, algo que no hace desde el pasado 2 de noviembre.



"Karim volvió el 10 de diciembre, después de las vacaciones que dimos a todos los que estuvieron en el Mundial. Volvió bastante bien, empezó a trabajar con el equipo. Jugó 30 minutos en el primer amistoso, luego 45 y su condición ha mejorado. Tiene mucha ilusión por volver porque ha jugado poco durante la primera mitad de la temporada y estoy seguro de que va a mostrar toda su calidad", dijo en rueda de prensa.



"No entro en la decisión que ha tomado Francia. Para ellos, no tenía oportunidad de jugar en el Mundial. Para nosotros, ha vuelto un jugador con mucha motivación e ilusión. Nos va ayudar mucho en la segunda mitad de la temporada", contestó sobre la polémica acerca de la decisión de Deschamps de prescindir de Karim.



El técnico compareció en rueda de prensa antes de la vuelta del Real Madrid a la competición oficial tras el Mundial, en la visita de este viernes al Valladolid (21:30 horas CET, -1 GMT) "Llegamos bien, con mucha ilusión de volver. El equipo está bien. Los que han entrenado aquí lo han hecho bien. Hemos recuperado bien a Benzema, que es muy importante para nosotros. Los que han vuelto hoy han hecho un plan individual y están listos y disponibles. Le daré prioridad mañana a los jugadores que han estado entrenado", comentó.



Un partido en el que empieza el intenso calendario del Real Madrid, jugando cada tres días. "Tenemos un calendario que exige mucho, con la Supercopa de España, el Mundial de Clubes en febrero... hasta marzo el calendario tiene muchos partidos. Iremos haciendo una evaluación individual de cada jugador. Hoy volvieron Modric, Camavinga y Tchouaméni y pueden jugar mañana, pero tenemos que meterles en una buena condición a cada uno. Hemos preferido darles más descanso en cuanto al trabajo porque su último partido fue el 18 de diciembre", apuntó.



Un Ancelotti que destacó el nivel que ha mostrado Eden Hazard desde que volvió del Mundial, en el que Bélgica fue eliminada en fase de grupos. "Lo veo bien. Ha entrenado bien. Lo veo mejor que antes del Mundial. Este periodo de trabajo lo ha hecho bien. En todos los partidos que tenemos, tenemos que usar toda la plantilla y Hazard será uno de los jugadores que va a jugar más en la segunda parte", declaró.



Además, habló sobre el compatriota de Hazard, Thibaut Courtois y apuntó a la necesidad de su equipo de defender mejor. "Lo de las porterías a cero no es un problema de Courtois, es un tema del aspecto defensivo. Hemos marcado muchos goles, hemos defendido peor que el año pasado. En la segunda parte de la temporada es necesario defender mejor", dijo.



EFE