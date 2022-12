El sueño de Al-Nassr: otro pez gordo se reencontraría con Cristiano

Era cuestión de esperar. Cristian Ronaldo había dicho no a los millones árabes porque estaba convencido de que le sobrarían ofertas para seguir al más alto nivel en Europa, pero el Mundial de Catar lo aterrizó y ahora no le queda otro remedio que ceder al dinero aunque resigne lo deportivo.

Los dueños de Al-Nassr saben que su arma de seducción no son los títulos que anhela el portugués y por eso, ahora que lo tienen casi asegurado, intentarán darle otro regalito: lo juntarían con uno de los compañeros con los que ganó todo en Real Madrid.



Según el diario Marca de España, el club árabe, que ya tiene en sus filas a David Ospina, espera hacer oficial el fichaje de Cristiano el Primero de enero, fecha en la que espera haber convencido a otro estelar de sumarse al proyecto: nada menos que Sergio Ramos.



Según la versión, el presidente del club y el director deportivo del Al Nassr viajarán a Madrid para intentar convencer al defensor, que en teoría puede escuchar ofertas pues termina contrato con Paris Saint Germain el 30 de junio de 2023.



¿El problema? Ramos logró afianzarse después de un año de lesiones y complicaciones y ahora luce como el compañero ideal de Mbappé y Hakimi para buscar de nuevo el anhelado título de Champions League y, como objetivo final, volver a la Selección de España. Difícilmente puede igualar el club árabe semejante expectativa.



Pero también es verdad que es verdad que a sus 36 años debe pensar en asuntos como el cierre financiero de su carrera, que nadie le habló en PSG de renovaciones y eso, a seis meses del final del vínculo, es una preocupación grande, que salvo Messi como campeón mundial, los veteranos van al día y una propuesta millonaria, junto a un crack como CR7, puede ser una oportunidad única.



La pelota pasaría entonces al campo de Ramos. Habrá que ver si hay reunión y si hay oferta. El proyecto de Al-Nassr, que además tendría en la carpeta al ex campeón mundial N'Golo Kanté, no se anda con ahorros ni dudas: lo único que no falta es dinero.