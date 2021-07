Alaba y... Los tres ‘refuerzos’ de Carlo Ancelotti para el Real Madrid

Aunque se viene moviendo bastante el mercado de fichajes en territorio europeo, las cosas en el Real Madrid no parecen moverse. Hasta ahora se anunció únicamente la contratación de David Alaba (coste cero).



Aunque se habló de Kylian Mbappé o Erling Haaland como los nuevos ‘galácticos’, Carlo Ancelotti estaría focalizado en tres “refuerzos” de la casa...

Refuerzos entre comillas porque no son contrataciones rimbombantes o jugadores de envidiable presente deportivo, para nada. Básicamente son regresos, para muchos esperados, de talentos que en su momento brillaron.



Así los cosas, medios españoles afirman que a la contratación de Alaba se sumarán Gareth Bale, Martin Odegaard y Dani Ceballes. Futbolistas que fueron cedidos en la temporada 2019-20 por orden de Zinedine Zidane.



Lo que el francés descartó, ahora el italiano lo toma con agrado. Es más, podrían considerarse como unas altas de 85 millones de euros.



“Son Bale, Odegaard y Ceballos. El primero acaba de cumplir 32 años y le queda uno de contrato. Según la web especialidada Transfermarkt tiene una valoración de mercado de 18 millones de euros. Odegaard, a sus 22 primaveras, es el que tiene una cotización más alta, alcanza los 40 millones de euros. Y finalmente Ceballos (24), ahora con la Olímpica, cuesta 27 millones. Entre los tres suman 85 millones de euros en incorporaciones”, anuncia el diario español As.



Justamente sobre el extremo de Gales, Ancelotti lo haría el eje del equipo. Siendo la principal carta goleadora, la idea es que se quede para recuperar su confianza y explotar su talento por lo menos en el año de contrato que le queda. El problema pasa por el deseo del jugador en llegar a la MLS, con el fin de tener la mayor cantidad de rodaje de cara al Mundial del año que viene. Hay que sentarse a negociar.



Otros descartes de ‘Zizou’ no tendría la misma suerte. Brahim Díaz firmó hace poco la ampliación de su préstamo con el AC Milan, adiós; Luka Jovic sería vendido, adiós; y tanto Takefusa Kubo como Jesús Vallejo están en veremos, futuro incierto.