¡Inaudito! Ultras fascistas amenazaron a un excompañero de Ospina

Polémica y repudio total en territorio italiano contra algunos hinchas radicales de la Lazio, equipo de la capital.



Unos ultras fascistas amenazaron este martes al lateral albanés Elseid Hysaj, nuevo fichaje del club romano, por cantar durante la concentración de su equipo la canción "Bella Ciao", un símbolo de la resistencia antifascista.

🇮🇹 El albanes Elseid Hysaj hizo su su presentación como refuerzo de la Lazio cantando "Bella Ciao", la histórica canción de la resistencia partisana en contra de Mussolini. Los hinchada ultra del club relacionada al fascismo y a la ultraderecha, lo repudiaron y amenazaron. pic.twitter.com/lLCB7IfKoW — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 20, 2021

"Hysaj gusano, el Lazio es fascista", escribieron unos ultras del Lazio en una pancarta colgada en la madrugada de este martes en un puente de Roma, en la zona de Corso Francia. Varios hinchas radicales del club romano también acudieron a la concentración del Lazio en Auronzo di Cadore (Véneto, noreste) con actitud amenazadora y fueron calmados por las autoridades.



El equipo condenó con fuerza lo ocurrido en un comunicado en el que define "vergonzosa" la pancarta de los ultras y expresa su cercanía a Hysaj, exjugador del Empoli y del Nápoles (equipo en el que milita David Ospina), incorporado gratis en la presente sesión de mercado.



"La Lazio condena con firmeza la vergonzosa pancarta contra el jugador Elseid Hysaj. No es el primer episodio como este. Nosotros nunca estaremos al lado de quienes niegan los valores del deporte. Estamos al lado de nuestro atleta y de todos los demás jugadores que participan en la pretemporada", se lee en la nota.



"Nos apartamos de quienes quieren aprovechar este acontecimiento por razones políticas que perjudican al equipo, los aficionados de Lazio y la directiva", agrega.



"No nos asustamos ante gente que usa tonos violentos y agresivos. Para ellos no hay espacio en nuestro mundo, que se inspira en valores sanos del deporte, de la lealtad en la competición, del respeto recíproco y de la superación de las distinciones sociales, culturales, económicas y raciales", concluye.



Hysaj, internacional albanés, fue grabado durante la concentración mientras cantaba una canción ante el resto de sus compañeros, una costumbre difundida en el mundo del fútbol para recibir a un nuevo jugador.