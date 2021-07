Mourinho no quiere perderlo: Luis Díaz enfila hacia Calcio italiano

Luis Díaz recoge los frutos de su impresionante Copa América y, según las versiones de la prensa en Portugal, sus días en esa liga están casi contados.

¿El responsable? Justamente un portugués, el nuevo DT de AS Roma, José Mourinho.



El diario 'O Jogo' publica este martes una información que vincula al colombiano con el polémico entrenador: "Aparte de la contratación del uruguayo Viñas, medios italianos informan que José Mourinho quiere insistir en el colombiano Díaz, que viene de brillar en la Copa América", aseguró.



Viñas fue otro de los que llamó la atención en la pasada Copa América, en la que el guajiro fue elegido como el jugador revelación y además fue uno de los goleadores, con 4 tantos (igualó con Messi). Al parecer Mourinho no perdió detalle del torneo...



El interés de Mourinho en Díaz no es nuevo, pues ya en sus días como DT de Tottenham habría pedido su fichaje. Las buenas relaciones con Porto han hecho que no se sorprenda con el nivel del jugador, uno de los llamados a romper el mercado en este verano, pues su cláusula de salida está fijada en 80 millones de euros.