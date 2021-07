¡Le gustan colombianas! Vidal habla de supuesto romance con periodista

Arturo Vidal parece tener una debilidad particular por las colombianas. Recientemente aparecía muy cariñoso con la influenciadora Sonia Isaza y ahora ha sido relacionado con la periodista Daniella Durán.

Pero hay un par de detalles por aclarar: en el caso de Isaza, ya ambos han dejado de seguirse en sus redes sociales y de dar Like a sus comentarios. Eso que comenzó en 2019 finalmente se enfrió.



Y sobre la periodista de Telemundo, a quien conoció en la reciente Copa América de Brasil y le dio una entrevista exclusiva, el propio Vidal ha salido al paso del supuesto romance.



"En un mundo cada vez más difícil, un valor que no debemos perder es el respeto por los demás. Publicar mentiras sobre relaciones inexistentes no solo es una falta de respeto sino que genera mucho daño. Con @danielladurand tenemos una linda amistad y versiones sobre una supuesta relación de otro tipo son falsas y malintencionadas. Antes de inventar una cosa así, por favor piensen en el daño que provocan a las personas involucradas y a sus familias!" publicó en sus redes sociales. Eso sí, apareció junto a ella y visiblemente contento...