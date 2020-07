Florentino está contento: Zidane, Ramos y las polémicas tras el título

Real Madrid levantó su título 34 en la historia de La Liga y Florentino Pérez está dichoso. El presidente del equipo blanco habló con la prensa tras conseguir el trofeo, en la que resaltó el trabajo de Zinedine Zidane, Sergio Ramos y Karim Benzema, además de dedicar el título a los aficionados.

"Queremos acordarnos de los que han sufrido, de los que lo han pasado mal y de los que no han podido estar con nosotros... Hemos jugado muchos partidos sin nuestros aficionados, pero los jugadores dicen que han sentido su apoyo en sus corazones", precisó.

Asimismo, Pérez habló de los protagonistas del título, destacando a todos los jugadores, pero hizo énfasis en dos de ellos que fueron claves en la consecución del trofeo, Sergio Ramos y Karim Benzema: "Todos han estado muy bien, pero especialmente Karim. Y todos, la verdad. Sergio que es el capitán y más que un capitán, Courtois que ha estado increíble, el entrenador que ha sido el artífice de todo." y añadió: "Ramos va a estar aquí toda la vida, que la gente esté tranquila. Ha estado impresionante como líder, el equipo es una piña y mucha culpa es suya".

Además, Florentino también habló de Zinedine Zidane, asegurando que no le importa las críticas que el estratega ha recibido: "Me han pasado un Twitter que dice que ha ganado un título cada 19 partidos. Zidane es una bendición del cielo y que le critiquen los que quieran, que nosotros seguiremos ganando títulos".



Finalmente, en cuanto a las polémicas por el VAR y el Barcelona, señaló: "Barto es un amigo y Barcelona es un club querido, aunque la gente no lo crea. Nos une más de lo que nos separa. Los dos estamos sufriendo mucho sin público y de eso lo hablamos. El 20% de nuestros presupuestos depende del público", finalizó