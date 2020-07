Todo es alegría en el Real Madrid, pero ¿qué jugadores decepcionaron?

Real Madrid logró ganar la liga española y ampliar su número de conquistas locales: 34 en total. Si bien el trabajo de Zinedine Zidane ha sido extraordinario, su manejo de grupo puso en evidencia el hecho de contar solamente con los jugadores en que confía plenamente.

​

Así pues, algunos integrantes de la plantilla no figuraron en lo absoluto o sencillamente su rendimiento fue totalmente inferior al esperado (no solamente fue james y Bale). Por ello, en Futbolred hacemos el recuento de aquellos madridistas que no cumplieron a lo largo de la temporada:

James Rodríguez: El colombiano se mantuvo en la tónica de siempre, esperó por algunas oportunidades hasta que al final, siendo plenamente consciente de su rol, se cansó. Apenas disputó ocho partidos (siendo titular en cinco de ellos), anotó únicamente un gol y dio dos asistencias. Su salida parece ser inminente.



Gareth Bale: Otro que sufrió a Zidane. Empezó muy bien y de a poco se fue apagando, hasta el punto incluso de ser completamente olvidado en el banco de suplentes. Jugó 16 partidos (12 como titular), 3 goles y 2 asistencias. Poco más se puede decir de un jugador que es evidente no desea seguir en el club.



Eden Hazard: El que no cumplió como se esperaba. El belga es el llamado a suplir, por lo menos en cuanto a nombre, lo que fue Cristiano Ronaldo, ser el fuera de serie del equipo. Pero nada de eso pasó debido a las lesiones, principalmente. Jugó tan solo 16 partidos y únicamente marcó un gol, números sumamente bajos para un jugador que costó 100 millones de euros.

​

​Alphonse Aréola: Llegó para ser suplente de Courtois, pero cuando se le necesito cometió errores que no se pueden permitir en un equipo como Real Madrid. En Liga complicó un partido frente al Granada y en Copa fue uno de los máximos responsables en la eliminación frente a la Real Sociedad (gol que fue error suyo).

​

​Isco: El español vivió una situación parecida a la de James, Zidane puso por encima a los jóvenes talentos y le dio al mediocampista pocas oportunidades. Es más en la recta final pudo jugar más, pero a raíz de lo ocurrido con James y sus no convocatorias. En lo netamente futbolístico jugó 22 partidos y solo macó en dos oportunidades.

​

​Luka Jovic: Llegó como la gran alternativa y el futuro en ataque, pero jamás pudo acoplarse al equipo, ni a lo que le pidió Zidane. Por si fuera poco, cometió actos de indisciplina durante la cuarentena y terminó lesionándose en el regreso. Completamente decepcionante sus dos goles en 16 partidos.