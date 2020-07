Lapidarias declaraciones de Setién sobre su futuro y la Champions

Barcelona perdió este jueves contra Osasuna por 1-2 y aunque nada hubiera cambiado que Real Madrid fuera campeón, el juego del conjunto culé sí dejó muchas dudas sobre el presente y futuro de varios futbolistas del plantel que tienen un bajo nivel.

Pero la responsabilidad no está solo en el terreno de juego, o así lo manifestó Setién, técnico del equipo, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

“Soy el máximo responsable. Me encuentro capacitado y con energías, por supuesto. Estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente. Con una actitud anímica a tope y que afrontaremos la Champions con las máximas garantías. Hasta ahí puedo controlar. Lo demás no puedo controlarlo. Estas situaciones ya las he vivido. Me desgasto en lo que tengo que desgastarme", expresó.

Sin embargo, al ser preguntado si continuará al frente del equipo para la Champions soltó un “espero que sí, pero no lo sé. Estoy de acuerdo con Messi en algunas cosas. Con la autocrítica".

Y es que al final del partido, Messi fue claro en afirmar que con nivel que han mostrado en el último mes será muy difícil vencer al Napoli, a lo que Setién añadió en la rueda de prensa.

“Si seguimos así... hoy hemos tirado 10 córners. Si metemos uno, igual no perdemos. Si nos adelantamos, igual no perdemos. Hay que hacer autocrítica. Si somos autoexigentes, hay cosas que mejorar, pero también hemos hecho cosas bien. No lo echaría todo por tierra. La frustración del momento supone haber perdido una Liga, lo que nos da mucho coraje, pero ahora tenemos unos días de descanso y seguro que el equipo vendrá limpio. Es lo que tenemos que tratar desde nuestra posición, para afrontar ese torneo con la máxima ilusión", contó.

Además, Setién expresó los sentimientos que le produce perder una Liga que lideraban antes del parón de la Liga y que con un mes de competencia se les escapó por tres partidos empatados y uno perdido.

“La sensación es triste y de frustración. La derrota es absolutamente injusta. Quizás no LaLiga porque nos hemos dejado puntos que nos han impedido seguir el ritmo de nuestro rival, muy alto. No esperaba que ninguno de los dos equipos lo ganara todo y el Madrid va camino de ello. La derrota hoy es demasiado. El partido de hoy ha sido un calco de lo que nos hemos encontrado en otros muchos. Nos ha costado encontrar el camino del gol. Conseguimos meter a los rivales en su área, pero nos cuesta controlar fases, sobre todo en las contras. Sobre todo nos ha faltado acertar", señaló.

Aunque también le dio un mérito al Real Madrid por ganar todos los partidos: “Ellos han ganado 10 de 10 y nosotros nos hemos dejado puntos. Muchos de esos partidos en los que nos dejamos puntos, los merecimos. Por ejemplo, contra el Atlético fue un empate justo. No hemos tenido la fortuna que tienes cuando ganas algo, que lo metes todo, como le ha pasado a nuestro rival. No hay que poner disculpas, simplemente son los hechos".