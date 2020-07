¡Real Madrid, campeón de Liga! Benzema enciende la fiesta blanca

No quiso esperar a la última jornada: Real Madrid se coronó campeón anticipado de la Liga 2019/200 tras superar a Villarreal 2-0 en otra noche de polémica.



Como durante toda la campaña, Benzema fue el faro del equipo ‘merengue’ en su título numero 34, hubo dudas y polémcias arbitrales y no contó James, que igual se corona campeón pero sin ningún protagonismo.



A los 3 minutos se quedaba corta la intención de Carvajal, tras una gran iniciativa de Sergio Ramos, y se sucedían intentos infructuosos de Casemiro y Benzema, antes del tremendo remate de Modric de afuera que probó la firmeza de las manos del arquero.



Y era momento de ser pacientes, de esperar la opción… pero no tanto: a los 28 minutos Modric decidió que ya era suficiente, se acercó al área rival y abrió el pase a quién si no, Karim Benzema: remate entre las piernas de Asenjo y a celebrar nada menos que el gol que vale una Liga. Ya no hacía falta mirar al partido de Barcelona (que perdía contra Osasuna) porque el 9 ‘merengue’, como durante toda la temporada, lo resolvía todo.



No haría falta mucho más esfuerzo para cerrar el primer tiempo, contra un Villarreal perfectamente inédito en ataque y un Madrid con la cabeza fría para el título, no solo para el partido.



Al 53 se lo perdía Carvajal al elegir la individual cuando tenía pase, se enredaba Hazard en el área para el rebote y el peligro en el área amarilla.



A los 67 minuto el susto: quedó KO Courtois tras un choque muy fuerte con Quintilla pero mostró a los 71, en el intento de afuera, probó que estaba bien.



Y a los 74, el VAR tenía que aparecer: Examinó la falta a Ramos en el área, que no parecía, y entonces se inauguró un laboratorio al menos extraño: Ramos tocó la pelota y el primero que se avivó fue Benzema para rematar. Pero se repetiría el cobro por invasión de área y entonces sí el francés anotaría, para no despegarse de Messi en el pichichi. En fin. ¡Inaudito todo!



Un sermón tuvo que dar el árbitro Hernández para explicarles a los desconcertados jugadores de amarillo que si es un compañero el que invade el área, el cobro se repite. Una locura… un detalle más a la eterna polémica del arbitraje que parece jugar en favor de la casa blanca.



Total, Kroos la estrellaba en el palo tras aquella confusión y al fin, a los 83, un remate bueno de Villarreal fue gol: de cabeza se anticipó Iborra a toda la zaga blanca y castigo a Courtois. Sobre el cierre increíblemente Gerrard fallaría, y Calleja y todos ante un errático Courtois y se perdería por poco el empate amarillo.



El reloj haría lo suyo, habría seis minutos de alargue por tanta discusión en el penalti, y el Madrid volvería a sufrir en el cierre, como contra Granada, hasta que Asensio apareciera para poner el moño a la jugada de Vinicus, solo que el VAR sancionó mano de Benzema en la jugada previa y borró todo. Por las dudas, el arbtiraje ahí se pondría al día.



Ya no habría tiempo para nada más y la fiesta blanca, que esta vez o llegaría a Cibeles por culpa de la pandemia, se haría en el césped del Alfredo Di Stefano, con James y con Zidane, con un título en una temporada atípica.