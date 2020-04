‘Reducir el sueldo es donar en vano’: polémica frase en el Real Madrid

La crisis sanitaria que sufre el mundo ha impactado de gran manera la economía de los clubes. Sin ingresos por taquillas, publicidad ni derechos de TV, la única solución que parece viable es la reducción total o parcial de los sueldos.



Así las cosas, en España tanto Atlético de Madrid como Barcelona han hecho efectivas dichas medidas, mientras que clubes como el Real Madrid aún no lo han contemplado.

Precisamente respecto a esta situación, Toni Kroos habló este martes con los medios y dijo: “Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él, a todos se les pide que ayuden donde sea necesario y hay muchos lugares donde lo es”.



De inmediato se armó el revuelo en España puesto que las reducciones salariales, no solo son para posibles ayudas humanitarias de los clubes a quienes lo necesiten sino para mantener la estabilidad económica del equipo, en tiempos donde la generación de ingresos es nula.



Agregó además que a los jugadores les preocupa la incertidumbre que se genera por no saber cuándo empiezan las competencias y señaló: “Si se necesita parar hasta invierno, puedo imaginar que algún club no lo hará y eso cambiaría el fútbol tal y como lo conocemos”.



Por último, el mediocampista alemán reflexionó sobre la burbuja en la que está inmerso el fútbol, destacando así que la situación “se puso en un nivel un poco extremo” y por ello “creo que surgirán todo tipo de problemas” una vez la emergencia finalice.