Lo que necesitan Real Madrid y Barcelona para ser campeones en España

La buena noticia, a esta altura la Liga de España es cuestión de dos. La mala, la diferencia entre ambos es de solo dos puntos, con lo cual habrá que ir hasta el final de la temporada para saber quién será el campeón.

Real Madrid ha arrancado tras la pausa por la pandemia a velocidad de crucero: pleno de victorias sobre un modelo de rotación que ha dado dará participación a toda su estelar plantilla, incluyendo a James Rodríguez.



Barcelona, en cambio, empató contra Celta de Vigo y Sevilla y es gracias a esos resbalones que hoy el equipo 'merengue' lo supera con 71 puntos frente a 69.



¿Qué necesitan ahora para ser campeones? En juego quedan 18 puntos (6 jornadas) que, en el papel, parecen más favorables a los actuales líderes que a sus rivales. Pero así como los de Setién fallaron ya, los de Zidane podrían hacerlo, producto de la presión y de los apretado del calendario.



La cuenta de Real Madrid es muy feliz porque no depende de nadie: le bastará con no perder ninguno de los duelos que le restan será campeón, para agigantar la imagen del exitoso Zinedine Zidane y llegar con motivación extra al reinicio de la Champions League, previsto para mediados de agosto.



Su calendario no debería deparar mayores dificultades, pero que tiene peligros ocultos. Empezará el 2 de julio, en el Alfredo Di Stefano, contra un Getafe que espera afianzarse en zona europea; seguirá con una visita al siempre desafiante Athletic Bilbao (Julio 5) y irá de lolcal contra Alavés, que lucha para la permanencia (8 de julio) y Granada (12 de julio) de visitante. Vuelve a complicarse la historia contra Villarreal, el 15 de julio, que ha firmado un regreso espectacular en LaLiga y se anima con puestos europeos pero el duelo es en territorio 'merengue'. Por las dudas, el cierre debería ser sencillo contra Leganés de visita.



Para Barcelona, en cambio, la única opción es mantener un pleno de victorias en las próximas seis fechas y esperar al menos una derrota o dos empates del líder. En caso de empate a 87 unidades (que se daría si los catalanes ganan todo y sus rivales empatan un juego) la diferencia favorece a los blancos por duelos directos.



¿Qué le espera a Barcelona en el calendario? Nada menos que Atlético de Madrid este 30 de junio y una visita a Villarreal (julio 5), justo los equipos con mejor reinicio en LaLiga. Para rematar, un clásico contra Espanyol (al que Zidane y los suyos apenas superaron 0-1). El final podría ayudar a cuadrar cuentas: visita a Valladolid, recibe a Osasuna y finaliza la temporada contra Alavés.



Así que, a fin de cuentas, siempre ha tenido razón Pique: cuando dijo que creía que ya LaLiga era del Madrid porque no creía que cediera puntos, y cuando afirmó, como grito de batalla, que si alguien puede obrar el milagro, por nómina, categoría y jerarquía, ese es el FC Barcelona.