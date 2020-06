¡Se dijeron de todo! caliente vestuario de Barcelona tras agrio empate

¿Camerino caliente? Pregúntenle al FC Barcelona. Dicen que a estas alturas sigue saliendo humo en casa del Celta de Cigo, donde quedaron dos puntos que pueden ser acabar sirviendo el título de LaLiga al archirrival, Real Madrid.

Después del 2-2, que en rigor pudo ser una derrota de no ser por Ter Stegen, Luis Suárez encendió en el propio césped el primer fósforo: "Para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Nosotros lo damos todo dentro del campo y te queda la sensación de que fuera de casa estamos perdiendo muchos puntos importantes que no perdíamos otras temporadas", dijo.



La consecuencia fue inmediata: "En el mismo vestuario de Balaídos se vivieron momentos de tensión entre algunos jugadores y Quique Setién, a quien se le recriminó ciertas decisiones tácticas durante el encuentro que, según el entender de algunos pesos pesados, acabó impidiendo el triunfo azulgrana", aseguró el diario Mundo Deportivo.



Marca, el diario de Madrid, también detalló los momentos posteriores al empate: "En el vestuario se produjo una tensa discusión. Los jugadores recriminaron al técnico alguna de sus decisiones tácticas y también alguno de los cambios que realizó en el partido frente al Celta, como pudieron ser los de Arthur o Griezmann. La discusión fue muy tensa, según algunas fuentes y viene a demostrar que no hay ninguna sintonía entre los dos colectivos", aseguró.



Arthur, según el diario Sport, ya pasó los exámenes médicos para ir a Juventus en canje por Pjanic pero toda la negociación ha ocurrido casi a sus espaldas, sin tenerlo en cuenta y eso lo tendría muy molesto. Lo sabe el vestuario, que además lo respalda y por eso no se entiende que, si está afuera, siga contando para el entrenador.



Distinto es lo que ocurre con Griezmann, quien no acaba de encajar y quién además ha sido señalado en el gol del empate pues, aseguran, pudo hacer más para proteger el palo.



Los resultados, al final, parecen seguir jugando en favor del Real Madrid, que tiene todo en sus manos para resolver LaLiga. El arbitraje, los horarios, todas las quejas se van sumando pero, al final, no hacen más que sumar a un descontento interno con Setién que ahora es un secreto a voces.