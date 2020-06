¿Le buscan reemplazo a Setién? Tendrían DT de lujo para FC Barcelona

Paciencia, confianza, proceso. Cada día son más palabras al viento, especialmente cuando se habla de fútbol. Ninguna de ellas, que en su momento se esgrimían en FC Barcelona para presentar al DT Quique Setién, tendrían validez hoy.

La cruz del resultado tiene ya en jaque el reemplazo de Ernesto Valverde, quien aparentemente no sería el responsable del desaguisado que ha sido el fútbol del club catalán en los últimos meses. Al menos no sería el único...



Setién está en al cuerda floja tras un duro cruce con sus dirigidos este mismo sábado, tras el empate 2-2 contra Celta, que amenaza con servirle el título al Real Madrid.



Y en las oficina del club parecen no perder tiempo pues ya estarían adelantando contactos con un posible reemplazo... el sueño de cientos de miles de seguidores: Pep Guardiola.



La versión es del diario DAily Express, que anuncia en su portada las llamadas que van y vienen entre Barcelona y Manchester y que todos están pendientes de una decisión que se tomará en Suiza, a más tardar en las próximas dos semanas: "En el caso de que el TAS ratifique la sanción los directivos tendrían preparado un encuentro con Guardiola para convencerle de volver al Barça", dice.



¿Qué sanción? Hay que recordar que Manchester City recibió en primera instancia una sanción de dos años sin jugar competencias europeas por irrespetar el 'fair play' financiero impuesto por la FIFA. La apelación es lo que está por resolverse ante el TAS.



Guardiola, el hombre que llevó a FC Barcelona a ser considerado el mejor equipo del mundo, se fue hace ya ocho temporadas y tuvo brillantes pasos por el Bayern Múnich y el propio City. ¿Es su tiempo de volver? ¿Será solo un anhelo? Para verdades, el tiempo.