Barcelona y Real Madrid retoman lucha: ¿a quién ayuda el calendario?

Vuelve la Liga de España y con ella la rivalidad que el mundo sigue el detalle: Real Madrid vs FC Barcelona.

La competencia regresa después de tres meses de suspensión por el coronavirus covid-19 y encuentra a los dos equipos más poderosos de España, como ya es usual, en la punta de la tabla de posiciones, separados por solo un punto, en favor de los catalanes.



¿Cómo será el camino de ambos en este reinicio? Antes de cualquier conclusión vale la pena una ojeada a cada calendario de aquí al final de la actual dilatada temporada:



Jornada 28ª



Mallorca-Barcelona (Junio 13)

Real Madrid-Eibar (Junio 14)



Jornada 29ª

Barcelona-Leganés (Junio 16)

Real Madrid-Valencia (Junio 18)



Jornada 30ª

Real Sociedad-Real Madrid (Junio 21)

Sevilla-Barcelona (Junio 19)



Jornada 31ª

Barcelona-Athletic (Junio 23)

Real Madrid-Mallorca (Junio 24)



Hasta aquí la programación oficial. En adelante, los juegos pendientes irán así, aunque aun no tenga fecha ni hora:



Jornada 32ª

Espanyol-Real Madrid

Celta-Barcelona



Jornada 33ª

Barcelona-Atlético de Madrid

Real Madrid-Getafe



Jornada 34ª

Athletic-Real Madrid

Villarreal-Barcelona



Jornada 35ª

Barcelona-Espanyol

Real Madrid-Alavés



Jornada 36ª

Granada-Real Madrid

Valladolid-Barcelona



Jornada 37ª

Barcelona-Osasuna

Real Madrid-Villarreal



Jornada 38ª

Alavés-Barcelona

Leganés-Real Madrid



La hora de las suspicacias



Evidentemente, ya Real Madrid se ha quejado porque en el regreso tendrá que jugar siempre sabiendo el resultado de su archirrival, lo que en su opinión suma rpesión.



Real Madrid se medirá a Eibar sabiendo qué pasó con Barcelona frente a Mallorca y repetirá esta situación en las siguientes tres jornadas (la 29, la 30 y la 31). Por eso espera que el repartir las siguientes fechas pueda contar con una programación más equitativa.



Sin embargo, en Barcelona no consideran que sea una ventaja del todo eso de jugar con el resultado, pues un revés podría ser aprovechado con toda la artillería blanca.



¿Y en términos deportivos?



Ya viendo los partidos y los rivales, hay que decir que Real Madrid visitará a algunos de los anfitriones más sólidos de la comeptencia, como es el caso de Real Sociedad, Granada y Athletic, y recibirá al tercer mejor visitante, un Getafe con mejor rendimiento incluso que el propio Barcelona. ¿Dónde cuadrar la caja? Están Mallorca, Alavés y Eibar en el panorama y fuera del Bernabéu el Leganés y el Espanyol.



En el caso del Barcelona, no sufre mucho contra Mallorca, Leganés y Athletic, pero tiene un duelo contra Sevilla. Y aunque aun no sabe el horario, sobre el final está el escollo de Atlético de Madrid, un clásico contra el Espanyol, pero cierres favorables ante Celta, Villarreal, Valladolid, Osasuna... nada mal para ajustar las cuentas, si fuera necesario.