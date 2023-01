Reprendió a su pupilo: insólito regaño de Ancelotti a Rodrygo

Real Madrid y Villarreal se enfrentaron en octavos de final de la Copa del Rey, remontando un partido que iba perdiendo por dos goles y terminó con un épico 3-2 para certificar su clasificación a los cuartos de final de la competencia.



Una vez más, los cambios de Carlo Ancelotti dieron sus frutos y lograron ganar un partido en 45 minutos y surgieron efecto inmediatamente, aunque le costó una curiosa rabieta con Rodrygo, uno de los que salió del campo.



Sobre el minuto 55 Rodrygo fue sustituido por Marco Asensio y al salir del campo, el brasileño se disgustó por no ser tenido en cuenta para el remate del partido, pero tras sentarse al banquillo, Carlo Ancelotti vio la mala actitud del atacante y le reclamó por no haberlo saludado y omitirlo.



En un video se ve cómo Ancelotti le dijo a Rodrygo que “Tú a mí me tienes que saludar”, palabras que confirmó el técnico italiano en conferencia de prensa.



Al final, Carlo Ancelotti quedó como el maestro al salirle los cambios, debido a que Vinicius, Militao y Ceballos dieron los goles de la clasificación, además, sin olvidar a que Marco Asensio logró la asistencia en el último gol.