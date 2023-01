Tchouaméni espera llamado de atención: se le armará un problema

El Real Madrid no la pasa para nada bien en LaLiga, ni en la Supercopa de España perdiendo la final contra el Barcelona en Arabia Saudita. Un baile de su rival que, ya empieza a tener consecuencias, y unas muy serias para Carlo Ancelotti que lo señalaron por su pobre respuesta. Además, en Copa del Rey el jueves 19 de enero sufrió más de la cuenta contra Villarreal, pero lograron remontar el marcador cuando más lo necesitaban.



De hecho, cuando más necesitaba el club del apoyo del plantel, uno de los futbolistas 'defraudó', y como si fuera poco, corriendo el riesgo de sufrir una recaída en su recuperación de la lesión del sóleo. Aurélien Tchouaméni no ha contado con la regularidad deseada por ese golpe que lo ha mermado en el 2023. Pero, contrario a estar presente, el francés salió de Madrid.

Con destino a París, Francia, pero no por temas familiares o personales, Aurélien Tchouaméni fue 'pescado' en un partido de la NBA en la capital gala. Chicago Bulls y Detroit Pistols se enfrentaron, y justo a la misma hora del Villarreal - Real Madrid de Copa del Rey en el que los blancos remontaron el marcador complejo de 2-0 en contra. Al parecer, el jugador no tenía permiso por parte del conjunto madrileño y claramente, quedó en evidencia en las redes sociales donde se le vio en las gradas del recinto deportivo.



Aunque el Real Madrid no ha dicho nada, seguramente le vendrá un llamado de atención fuerte por parte del club cuando regrese a España. Además de no estar presente con el equipo, puso en riesgo su recuperación de la lesión. Pero, antes del regaño, Aurélien Tchouaméni apareció en sus redes sociales para pedir perdón por su conducta. "Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", fue el mensaje del volante francés. Con excusas o sin excusas, su comportamiento no era el adecuado.